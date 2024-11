Madagascar: OIT au pays - Appui à la promotion du travail décent et de la justice sociale

Une journée porte-ouverte de l'Organisation internationale du travail a été organisée hier au Carlton Anosy dans le cadre de la visite de la Directrice Régionale de l'OIT pour l'Afrique, Fanfan Rwanyindo Kayirangwa. Le travail décent et la justice sociale ont été mis en avant.

La justice sociale progresse. C'est le constat de la Directrice Régionale de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour l'Afrique, Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, lorsqu'elle a fait l'état d'avancement durant la journée porte-ouverte de l'OIT hier au Carlton.

Elle a profité de sa visite à Madagascar pour voir les défis auxquels est confronté le pays ainsi que les opportunités à explorer. Elle a pu rencontrer les différents partenaires, le gouvernement ainsi que les associations des employeurs et travailleurs.

« Beaucoup de conventions ont été signées, ce qui constitue un grand progrès pour Madagascar. J'ai aussi pu constater que la plateforme de dialogue social tripartite est bien établie », se réjouit-elle. Elle a également souligné qu'il n'est pas seulement question de voir comment protéger les travailleurs, mais une attention particulière sera aussi portée aux employeurs pour qu'ils soient productifs au bénéfice du développement économique. Elle n'a pas manqué de saluer la volonté politique du dialogue social entre les tripartites.

Progrès. Grâce à l'appui indéfectible de l'OIT, le gouvernement malgache a fait un grand pas dans l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. C'est ce que le Premier ministre, Christian Ntsay, a déclaré dans son discours. Madagascar a ratifié l'année dernière la convention fondamentale de l'OIT sur la sécurité et la santé au travail ainsi que la convention n°161 sur les services de santé au travail. Il a aussi mis en avant les avancées du dialogue social qui ont pu conduire à la promulgation du nouveau code du travail. En se concentrant sur les conditions de travail et le travail décent, l'OIT et ses partenaires contribuent à construire un avenir plus résilient et plus équitable pour les communautés malgaches.