Madagascar: Programme Loharano 2 - Un pas de plus pour la mobilisation de la diaspora malgache

C'est dans une atmosphère empreinte de solidarité et de coopération que s'est tenue, hier, la cérémonie de remise des certificats aux cinq jeunes volontaires du programme « Loharano 2 » édition 2024. L'événement, organisé au siège du Ministère des Affaires Étrangères (MAE), a mis en lumière les efforts de la diaspora malgache pour contribuer au développement local de Madagascar.

Le programme Loharano 2, mis en place par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en partenariat avec le MAE et l'Agence Française de Développement (AFD), s'inscrit dans le cadre plus large du projet « Tantsoroka ho an'ny Diaspora » (TADY). Ce dernier vise à renforcer l'implication de la diaspora dans le développement socio-économique de Madagascar, en particulier à travers la mobilisation des jeunes talents.

Les jeunes volontaires récemment certifiés sont ANDRIANIRINA Celymah, ARMAND Kellie Safia, TEDJINI Karim, ZARA Stecie Hassanaly, ZAFINDRAFENINA Daniella Parisse. Ces cinq volontaires ont terminé avec succès un programme intensif de six mois, alliant formation, immersion locale et mise en pratique dans des projets de développement au sein de communautés locales. Leur mission a été d'apporter leur expertise et leur énergie au service de projets sectoriels visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales et urbaines de Madagascar.

Appui

Le programme Loharano 2 fait partie intégrante du volet Développement Local du projet TADY, financé par l'Agence Française pour le Développement et mis en oeuvre par l'OIM. Sa principale ambition est de favoriser la participation des jeunes de la diaspora malgache dans des projets concrets de développement, tout en renforçant les liens entre les jeunes expatriés et leurs communautés d'origine.

« Le programme vise à promouvoir l'engagement des jeunes talents de la diaspora dans des activités sectorielles locales, afin de créer une dynamique d'échange et de partage entre la diaspora et la communauté locale », a expliqué Lanto Rahajarizafy, Directeur Général du Partenariat au Développement et de la Diaspora, lors de la cérémonie.

En effet, l'objectif de cette deuxième phase du programme est de déployer chaque année 10 jeunes volontaires dans des projets de développement local pour une période de 4 à 6 mois, sur un total de quatre ans. La cérémonie de remise des certificats a également été l'occasion de souligner l'importance des partenariats institutionnels. Nicolas Le Guen, Directeur de l'Agence Française de Développement, et Eliane Kanga, Chargée de Programme de l'OIM Madagascar, étaient présents pour témoigner du soutien continu de leurs institutions respectives.