Madagascar: Rural Invest - Un logiciel utilisé par le FDA pour financer des projets agricoles

Des responsables techniques du Fonds de développement agricole (FDA) et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que du FAO, qui sont des utilisateurs et des formateurs du logiciel Rural Invest (RIV), ont suivi récemment une séance de recyclage à Antsirabe. Cet atelier a été organisé par le FDA avec le soutien du projet PURPA financé par la Banque africaine de développement. En effet, ce Fonds de développement agricole prévoit d'utiliser le logiciel Rural Invest dans le cadre du financement des projets agricoles touchant notamment les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Traitement des plans d'affaires

Il est à noter que Rural Invest est une méthodologie d'élaboration de plan d'affaires développée par le Centre d'Investissements de la FAO, qui fournit des indicateurs de rentabilité fiables et harmonisés. Le renforcement des compétences des utilisateurs s'impose afin de diagnostiquer et améliorer les processus de traitement des Plans d'Affaires reçus au cours de la première vague de financements. L'identification et la valorisation des bonnes pratiques pour la prochaine vague de financements, ne sont pas en reste. À l'issue de l'atelier, les utilisateurs sont désormais mieux équipés pour analyser les indicateurs du logiciel et optimiser les outils à jour, a-t-on indiqué.

Appuis financiers

Parlant du FDA, c'est un outil financier qui a pour objet de mobiliser des financements et allouer des appuis financiers aux producteurs et groupements de producteurs. Il intervient en complémentarité avec le budget de l'État, les autres fonds de développement et les institutions financières et en synergie avec les projets/programmes agricoles sur le terrain. Dans cette optique, le FDA s'engage à recevoir et à allouer différents types de financement pour appuyer les secteurs Agriculture, Élevage et Pêcheà Madagascar en facilitant l'accès des producteurs aux différents services agricoles et leur permettant d'accroître leur production et améliorer leur productivité et leurs revenus.