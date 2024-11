Madagascar: JOCV - Treize nouveaux volontaires japonais dans les rangs

Une nouvelle vague de volontaires japonais vient de fouler le sol malgache le 26 novembre 2024. Treize nouveaux volontaires qui grossissent les rangs de ceux déjà en activité à Madagascar. Ils sont actuellement 32 volontaires japonais en activité dans le pays.

En mission pour une période d'environ deux ans, les 13 nouveaux volontaires japonais fraîchement accueillis à Madagascar rejoindront sous peu leurs postes respectifs. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux interviendront dans le domaine du développement communautaire dans les régions Analamanga et Itasy. D'autres seront en activité dans le domaine de l'éducation préscolaire et primaire dans les circonscriptions scolaires d'Avaradrano, Antanifotsy, Betafo et Faratsiho.

Un autre volontaire interviendra dans le domaine de l'enseignement de la langue japonaise à l'Université d'Antananarivo. Dans le domaine de la santé, quelques-uns parmi ces nouveaux volontaires japonais interviendront en tant qu'infirmières dans les centres de santé de base d'Ankadinondry Sakay et Ambohibary, ainsi que dans le Service de district de santé publique (SDSP) d'Antsirabe II, tandis qu'un autre interviendra dans le domaine de l'ergothérapie au Centre Hospitalier Universitaire de Santé Mentale Anjanamasina (CHUSMA). Enfin, un volontaire apportera sa contribution dans le cadre de sa mission à Madagascar, dans le domaine du marketing au Centre de Fabrication, de Formation et d'Application du Machinisme et de la Mécanisation Agricole (CFFAMA) à Antsirabe.