Madagascar: Musique - Les artistes en tournée

Kix et ses frères poursuivent leur tournée en Europe de l'Ouest. Après Paris, la Belgique, Stuttgart et récemment Toulouse, ils se produiront à Montpellier le samedi 30 novembre au Mas des Garrigues à partir de 21h. Habitués à livrer des concerts sur le vieux continent, les gaillards d'Ambondrona ne cessent de briller. L'année dernière, ils étaient déjà en tournée en France, et cette fois-ci, ils ont traversé trois pays.

Avec plus de deux décennies de carrière, Ambondrona continue de régner sur la scène musicale et de séduire les jeunes générations par des performances toujours plus abouties.

Arnaah à Dubaï demain, samedi 30 novembre

Lembaroa - littéralement écarte-toi - a été dévoilé officiellement hier. La protégée de Nofar ne cesse de produire et de voyager. Après avoir participé à divers festivals à Madagascar, l'interprète de Mavandy s'envole pour Dubaï où elle offrira un live demain. Dans sa playlist, les grands classiques qui ont marqué sa carrière ainsi que ses nouveautés promettent d'enflammer la scène.

D-Lain dans la SAVA :

Le globe-trotter de la musique continue son périple ! Après une prestation avec Larss la semaine dernière au New Bar & Nouvelle Hôtel de Diego-Suarez, D-Lain est désormais en route pour la région SAVA. Ce samedi, il se produira à Sambava, puis à Antalaha dimanche. L'auteur de Misenge promet un concert riche en émotion, dans l'univers parfumé de la vanille.

Rim-Ka à Mahajanga, samedi 30 novembre 2024 :

Les habitants de la cité des Fleurs auront le privilège d'accueillir le prince de l'Afrobeat. Rim-Ka investira le Club 77 pour un bal masqué animé par Tonton Teste. Aux platines, DJ Eloi assurera une ambiance survoltée. En première partie, Jonah Jaolah, une étoile montante de la région Boeny, rejoindra la scène pour accompagner l'artiste. Les spectateurs pourront danser sans modération sur Navadiko et d'autres tubes emblématiques.

Big Mj à Toamasina :

Lehilahy manambôla (« L'homme riche ») enflammera Soavita avec une performance musicale variée. Toujours généreux avec son public, Big Mj prévoit d'interpréter ses classiques intemporels tout en dévoilant des nouveautés. Une occasion à ne pas manquer, surtout pour ceux qui n'ont pas pu assister à sa prestation lors du Festival Tria-Tria à Antalaha.