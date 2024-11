Afrique: Basket / Africa Cup 3x3 - Les Ankoay hommes débutent contre le Bénin, les dames contre l'Ouganda

L'Africa Cup 3x3 débute ce jour au Palais des Sports de Mahamasina, où les équipes malgaches, hommes et femmes, visent la victoire à domicile. Les Ankoay hommes affrontent le Bénin et les Seychelles, tandis que les Ankoay dames débutent leur compétition contre l'Ouganda.

C'est le grand jour pour les équipes malgaches de basket 3x3, avec le coup d'envoi de la joute continentale, l'Africa Cup 3x3, qui se déroule du 29 novembre au 1er décembre au Palais des Sports de Mahamasina. Un événement majeur pour le basket malgache, avec des ambitions de victoire tant du côté des hommes que des femmes. Chez les hommes, les Ankoay débutent leur campagne contre le Bénin à 16h35, avant d'affronter les Seychelles à 17h35 dans le groupe B.

Composée de Ratianarivo Livio Rocheteau, Solondrainy Alfa Arnol, Elly Randriamampionona, et d'Anthony Nelson Rasolomanana, l'équipe malgache veut réitérer sa performance victorieuse de 2022 au Caire et décrocher un nouveau titre à domicile. « Nous donnerons le maximum pour remporter ce titre à domicile », a confié Livio Rocheteau, hier, affirmant la détermination de l'équipe. Les Ankoay dames, quant à elles, entreront en lice à 17h25 contre l'Ouganda, dans le groupe A, aux côtés de l'Égypte et de l'Ouganda. Composée de Hajanirina Harisoa Muriel, Andriamihajanirina Sydonie Ericka, Jaofera Minoarisoa Christiane, et Raherimanana Rondro Émeranchine, la sélection féminine malgache aura également à coeur de briller à domicile et viser la victoire.

Avant le début de la compétition, les équipes malgaches ont reçu un soutien symbolique de plusieurs membres du gouvernement, dirigé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Abdulah, accompagné d'autres responsables, dont le ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, le Général de division Andriatsarafara Andriamitovy Rakotondrazaka, et le ministre de la Sécurité publique, Herilala Rakotoarimanana, le ministre de l'Eau, de l'hygiène et de l'assainissement, Lalaina Andrianamelasoa et de la Directrice des Affaires internationales, Lova Hasinirina Ranoromaro. Lors de leur visite, une enveloppe a été remise au membre de l'équipe, en signe de soutien et de motivation au nom de l'État malgache.