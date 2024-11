Madagascar: Théâtre - « Maman'ny Hamaba » en tournée « nordique »

Dans le cadre des 16 jours d'activisme 2024, l'assistance technique de la délégation de l'Union européenne à Madagascar auprès du ministère de la Population et des Solidarités, a travaillé avec la compagnie de théâtre Zolobe dans la création et la mise en scène de la pièce « Maman'ny Hamba ».

La dernière représentation va se faire ce jour dans la capitale du nord à 16 h. Lors de la réalisation de la campagne du 8 mars 2024, la compagnie Zolobe de Diego Suarez a été engagée pour travailler sur la préparation d'une pièce de théâtre destinée à la sensibilisation auprès des communautés de la région de Diana sur le sujet des violences basées sur le genre.

Pendant cette première phase du projet, la compagnie a récolté des informations sur les types de violences les plus répandues, sur les croyances entraînant la confusion entre les notions d'amour et abus et domination, et sur les services et mécanismes de protection face aux VBG. Ces échanges ont été produits sur la base d'extraits du livre « Zakoa » de l'écrivaine malgache Hary Rabary, qui aborde les différents types de violences subies par une jeune malgache.

Ces ateliers se sont tenus avec des groupes de femmes, d'hommes, de jeunes filles et de jeunes garçons investis dans les groupes de dialogue communautaire de l'ONG Coeur et Conscience, de la ville de Diégo Suarez. La pièce « Maman'ny Hamba », inspirée du conte traditionnel malgache « Manambady Voay » (Se marier avec un crocodile), raconte l'histoire d'une jeune femme séduite par un homme mystérieux, qui se révèle être un crocodile.

À travers cette métaphore, la pièce explore les thématiques des violences basées sur le genre, des relations de pouvoir et des croyances culturelles. Elle met en lumière les défis de l'autonomie des femmes et la nécessité de briser les cycles de domination, tout en offrant des pistes de sensibilisation pour promouvoir l'égalité et les mécanismes de protection pour les victimes de violences. À l'issue de chaque représentation, un acteur de prise en charge interviendra pour informer le public sur les mécanismes de soutien et d'accompagnement disponibles pour les victimes de VBG.