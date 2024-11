Madagascar: Transformation agricole - Le potentiel des produits locaux mis en avant par les étudiants de l'ESSCA

L'agriculture peut être un moteur clé du développement durable à Madagascar, selon les étudiants de l'ESSCA. À travers une exposition organisée hier à Antanimena, ils ont démontré la facilité de créer des produits innovants, par la transformation agricole.

Les étudiants montrent la voie. Ceux de l'ESSCA (Ecole Supérieure Sacré Coeur Antanimena) ont mis en lumière le potentiel des produits locaux et révèlent comment la transformation agricole peut catalyser une croissance socioéconomique durable. L'exposition qu'ils ont organisée dans le cadre du cours de « Communication internationale » avait pour but de démontrer comment les chaînes de valeur locales peuvent être mobilisées pour inspirer l'innovation et créer de nouvelles opportunités économiques.

L'objectif était clair : promouvoir l'innovation, créer de l'emploi, et valoriser les ressources agricoles de Madagascar. Ces étudiants, futurs spécialistes en marketing et commerce, ont démontré que la richesse naturelle de Madagascar peut se transformer en un levier puissant pour le développement durable, une initiative félicitée par le directeur de la Promotion de l'Entrepreneuriat au sein du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Irène Andriamaneho.

Potentiel agricole

L'exposition était articulée autour de quatre stands, chacun mettant en avant un produit spécifique issu de la transformation agricole. On y trouvait le stand Manioc et fécule explorant les nombreuses applications du manioc, des produits alimentaires innovants aux solutions pour l'industrie agroalimentaire. Ensuite, Van-Tea, une infusion unique mariant le thé et la vanille, symboles des saveurs authentiques de Madagascar. Puis Cannellia, un baume à lèvres artisanal à base de cannelle, combinant innovation et valorisation des ressources locales. Et enfin, Tarte au Corossol, une création culinaire qui démontre les possibilités de transformation du corossol, un fruit aux multiples vertus.

Ces projets montrent non seulement l'ingéniosité des étudiants, mais aussi leur volonté de contribuer activement au développement de leur pays.

Acteurs du changement

« Cette exposition est une opportunité pour nous de démontrer notre compréhension des enjeux socioéconomiques et notre capacité à transformer des ressources locales en produits innovants », expliquent les étudiants de Master 1 en marketing et commerce, dirigés par leur enseignante, le Dr Amena Abdirassoul. À travers cette initiative, ils mettent en avant une vision où l'agriculture et ses produits dérivés deviennent des piliers stratégiques de la croissance économique. Bref, l'exposition représentait une plateforme pour encourager la collaboration entre jeunes professionnels, entreprises, et acteurs du développement.