Madagascar: Réouverture de Base Toliara - 5 milliards de dollars de revenus attendus pour l'État

Novembre 2019 - Novembre 2024. 5 ans après la suspension des activités du projet Base Toliara, sa reprise est enfin annoncée.

Une importante décision économique prise lors du conseil des ministres qui a donc levé la suspension des activités du projet d'extraction de sables minéralisés comme l'ilménite et le zircon par Base Toliara.

Grande première

Cette issue qu'on peut qualifier d'heureuse est le résultat d'une longue période d'âpres négociations chapeautées pour la partie malgache par le président de la République Andry Rajoelina lui-même. Le chef de l'État a notamment insisté sur le fait que Madagascar et le peuple malgache puissent tirer le maximum de profits de ce projet. Ce qui sera chose faite, puisque à terme, l'État aura droit à 5 milliards de dollars de revenus, sous forme d'investissements sociaux, de redevances, d'impôts et taxes, de dividendes et de contributions sociales émanant de Base Toliara.

« Les négociations ont abouti à la mise en place d'un modèle économique, tenant compte à la fois des intérêts de l'investisseur ; mais également et surtout ceux de la population malgache », a déclaré, hier, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Herindrainy Rakotomalala. Une grande première en somme dans l'histoire des grands investissements miniers à Madagascar, avec ce modèle économique qui détermine les avantages de l'une et l'autre partie.

Exemple

Sur ce point, d'ailleurs, le président de la République a fait remarquer, durant le conseil des ministres que « c'est la première fois qu'un projet minier priorise au plus haut point les intérêts de la population malgache ». En effet, outre les 5 milliards de dollars de revenus, Base Toliara prévoit également 80 millions de dollars d'investissements sociaux ainsi que 4 millions de dollars par an de fonds pour financer des activités relatives à la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

Et ce, avec une révision à la hausse de 2% par an. Une nouvelle ère dans l'histoire du secteur minier malgache, Base Toliara servira également d'exemple pour attirer d'autres grands investisseurs miniers. Selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, un certain nombre de procédures administratives et contractuelles préalables, dont la signature d'un protocole d'accord entre Base Toliara et l'État malgache, doivent encore être réalisées avant l'opérationnalité du projet, prévue d'ici 14 mois.