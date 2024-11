Madagascar: Football/Chan 2024 - Rôrô et ses protégés dans la dernière ligne droite

Cinquante joueurs ont entamé le deuxième regroupement en vue de la double confrontation contre l'Eswatini fin décembre. Ces matchs comptent pour la qualification au 8e Chan.

Dernière phase de sélection. Cinquante présélectionnés reprennent la préparation. Après le premier regroupement d'une semaine fin octobre, qui avait réuni vingt-huit joueurs, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe et les joueurs convoqués ont entamé hier, sur le terrain annexe Barea à Mahamasina, le deuxième et dernier rassemblement en vue de la double confrontation contre l'Eswatini fin décembre.

Classé troisième au précédent championnat d'Afrique des nations (CHAN), Madagascar est exempté du premier tour qualificatif. Ces rencontres entrent dans le cadre du deuxième tour qualificatif au huitième CHAN, dont la phase finale sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 1er au 25 février 2025.

Exempté du premier tour préliminaire, Madagascar jouera contre l'Eswatini, dont le match aller aura lieu entre le 20 et le 22 décembre, et le match retour entre le 27 et le 29 décembre. Trente et un de ces cinquante présélectionnés sont des joueurs d'Analamanga, et les autres pressentis viennent des autres régions de l'île. Ces présélectionnés ont été détectés durant la Ligue des champions 2e division et le Grand tournoi d'Antananarivo.

Réservé aux locaux

Les anciens cadres de la précédente édition du Chan n'avaient pas encore assisté au premier rassemblement, axé plutôt sur la sélection. Le regroupement s'étalera jusqu'à la veille du départ. La sélection se poursuit ainsi tout au long de ce deuxième et dernier regroupement. Certains quitteront au fur et à mesure le groupe à chaque fin de semaine afin de réduire progressivement l'effectif. L'objectif final est d'aboutir à une liste définitive de trente retenus, dont vingt-trois joueurs principaux et sept réservistes, pour former le groupe en vue de la double confrontation contre l'Eswatini.

Avec ses expériences aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et de la Coupe du monde 2026, le coach Rôrô, médaillé de bronze au 7e Chan, relève le défi de rééditer l'exploit historique de février 2023 en Algérie. Finalement, il a été décidé que cette compétition continentale reste strictement dédiée aux joueurs locaux, bien que la proposition de permettre les expatriés évoluant sur le continent ait été évoquée il y a quelques mois.