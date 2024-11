Afrique: Basketball/ Africa Cup 2024 - Les Ankoay visent les titres continentaux

Pour encourager les deux équipes nationales Ankoay, quatre membres du gouvernement ont donné leur Tsodrano avant le début de l'Africa Cup de 3x3.

C'est le jour J. L'Africa Cup 2024 de basketball 3x3, que Madagascar héberge du 29 novembre au 1er décembre au Palais des sports Mahamasina, débute ce jour à partir de 10 heures 30 minutes.

Comme il est de coutume à chaque compétition internationale, les membres de l'équipe nationale reçoivent la bénédiction du représentant de l'État malgache à la salle de presse du Palais des sports Mahamasina. Une grosse somme d'argent a été offerte aux membres de l'équipe nationale en guise d'encouragement.

Quatre ministres, à savoir AbdulahMarson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur général de police Herilala Rakotoarimanana, le ministre de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, Lalaina Randrianamelasoa, ainsi que le ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, le Général de division Andriatsarafara Andriamitovy Rakotondrazaka, le représentant du chef de l'État Lova Hasinirina Ranoromaro, se sont déplacés pour donner la bénédiction aux joueurs et joueuses malgaches.

En prenant la parole en premier, Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basketball, a expliqué qu' « organiser un championnat continental n'est pas une chose simple, car il y a toujours des complications. Quoi qu'il en soit, nous ne minimisons jamais l'aspect sécurité. Nous sommes ici tous des acteurs en portant chacun notre part de brique. L'enjeu pour Madagascar est trop grand car l'objectif final est que nous sortions par la grande porte en remportant les deux titres continentaux mis en jeu. Madagascar a deux équipes dont la valeur n'est plus à démontrer. Il faut que nous nous battions pour atteindre ces deux objectifs. »

Aucun droit de perdre

«La gendarmerie nationale et la police nationale comptent des joueurs et des joueuses au sein des deux équipes nationales Ankoay. La journée de bénédiction d'hier a offert l'occasion aux deux ministres, ainsi qu'aux représentants de la gendarmerie nationale et de la sécurité publique, de manifester leur solidarité envers les membres de l'équipe nationale.»

« Vous n'avez pas le droit de perdre vos matchs à domicile. Jouer chez vous est un privilège qu'il faut exploiter pleinement. Donnez plus de 200 % de vos capacités, car tous les Malgaches sont derrière vous », déclare Andriatsarafara Andriamitovy Rakotondrazaka.

Quant à Herilala Rakotoarimanana, il est clair dans sa déclaration : « Nous souhaitons une pleine réussite. Le basketball est un sport phare à Madagascar. Partagez de la joie avec vos compatriotes en remportant la victoire à domicile. »

AbdulahMarson Moustapha a fait un petit rappel que le mois de novembre est un mois de réussite pour le sport malgache avec des médailles d'or continentales et mondiales. « Je souhaite que deux nouvelles médailles d'or tomberont entre vos mains dimanche. L'État malgache est derrière vous. »

Livio Ratianarivo, porte-parole des membres de l'équipe nationale, a promis de faire le nécessaire pour remporter la victoire dimanche.