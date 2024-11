Afrique: Musique - MJ Metinoir revient avec « R.A.T »

Produit par Mack production, le nouveau single du jeune rappeur congolais MJ Metinoir est disponible sur les plateformes de téléchargement depuis le 23 novembre. Avec un son accrocheur, il témoigne son savoir-faire et son professionnalisme.

« On va réussir sans toucher l'illégal, sans verser du sang, sans des mauvaises pratiques, on va prier, on va travailler », dit le jeune artiste. Après avoir marqué les esprits par une série de freestyles, MJ Metinoir fait preuve de maturité et de profondeur à travers ce deuxième single "R.A.T". Il répond à ses détracteurs qui se livrent à des polémiques inutiles, passant leur temps à s'attribuer des mérites et qualités, alors qu'en réalité tout ceci n'est qu'une illusion.

De son vrai nom Jovany Mbola, MJ Metinoir, né le 21 août au Congo, est un jeune artiste rappeur, auteur-compositeur, chanteur et interprète. Talentueux et ambitieux, il a commencé sa carrière musicale en 2018 avec son tout premier single "Nana". Il a collaboré avec des artistes comme Mc Baba pour le titre "Likala", Tsouna Baby pour le titre "Elombe", Poza Charabia x Marvy M'Vila pour le titre "Bidenda".

Par ailleurs, le label Mack production, initié par le réalisateur et producteur Christ Makossy dit Zododo Mack, voudrait produire et faire connaître des jeunes artistes, de promouvoir et favoriser leur art dans un contexte de pluralité. Il est donc un espace dédié à la promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité, où des jeunes artistes peuvent se produire, échanger, partager des idées, des connaissances et expériences afin de faire valoriser leur savoir-faire.

« En plus de notre activité de production, Mack production opère également en tant que label. Ce qui nous permet de produire et de promouvoir des artistes avec un encadrement professionnel ainsi qu'une stratégie de développement adoptée. Nous croyons fermement que la musique a le pouvoir de transformer des vies, et nous nous engageons à être un tremplin pour les nouvelles voix de demain. Ensemble, nous construisons un espace où chaque talent peut s'épanouir, où la passion pour la musique et les arts est au coeur de notre engagement », a expliqué Mack Zododo, promoteur du label Mack production.

En d'autres termes, il s'agit, a-t-il dit-il, de promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité, de rechercher à renforcer les liens d'amitié entre les artistes et la structure tout en favorisant un environnement artistique inclusif ; de créer des opportunités pour les jeunes artistes ; de faire sortir du ghetto la musique urbaine et la culture congolaise afin de mettre en lumière ces jeunes dont la plupart manquent de visibilité et de notoriété.