Cote d'Ivoire: Voir ou revoir - « Bal poussière » de Henri Duparc

Sorti en 1988, « Bal poussière » est une comédie romantique et fort plaisante qui confronte le conservatisme et la modernité de la société ivoirienne, et plus largement africaine, de l'époque.

« Demi-dieu », riche paysan d'un village de Côte d'Ivoire, possède cinq femmes. Il décide d'en épouser une sixième. Ainsi, il en aura une pour chaque jour de la semaine. Le dimanche, il se reposera et récompensera celle qui se sera le mieux comportée. Mais avec Binta, la nouvelle épouse, fille moderne et délurée, les conflits ne tardent pas à éclater...

Dans cette fiction d'environ 1h 30, la tradition et la modernité se heurtent essentiellement dans le domaine des moeurs et du droit des femmes. Intéressé par la condition de la gent féminine en Afrique, c'est avec brio que Henri Duparc, le réalisateur, a réussi à porter à l'écran cette réalité de la polygamie en Afrique face à une génération en pleine évolution.

Ce qui est intéressant, c'est la subtilité avec laquelle joue le réalisateur en usant de l'humour afin d'aérer et rendre plus souple un sujet sérieux voire tabou pour certains. Le ton est ainsi plus approprié pour délier les langues, éveiller les consciences et encourager le dialogue autour de ce thème qui suscite tant de divergences et de débats passionnés.

Dans le cas de la polygamie décrit au fil de cette comédie, Henri Duparc utilise sa lucidité pour exposer sans juger le témoignage de ceux qui vivent la situation. En premier lieu l'homme et ses diverses coépouses. L'approche du film est intentionnelle et le spectateur est invité à rire à gorge déployée mais aussi à réfléchir sur les habitudes ancrées, la mutation des sociétés, et à faire un exercice d'autocritique.

Dans cette fiction mouvementée qu'est « Bal poussière », on remarque une certaine aisance de la part des acteurs à interpréter avec fougue leurs différents dialogues. Le casting regroupe, entre autres, Avec Naky Sy Savane, Bamba Bakari, Tcheley Hanny, Thérèse Taba. Le film a reçu plusieurs distinctions. En 1988, il obtient le Prix de la meilleure réalisation au Festival du film de Fort-de-France. Ensuite arrive la consécration en 1989 avec le Grand Prix du festival du film d'humour de Chamrousse où il obtient le Grand Prix du film d'humour et le film de la critique.

Réalisateur, scénariste et producteur, Henri Duparc est né en 1941 et décédé en 2006. Il laisse derrière lui un grand héritage filmographique avec plusieurs oeuvres à succès comme "Rue princesse" ; "Une couleur café" ; "Caramel" ; etc.