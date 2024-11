Congo-Brazzaville: Consommation d'alcool par des jeunes - Une préoccupation de santé publique

La consommation d'alcool par des jeunes demeure une préoccupation majeure en matière de santé publique. Malgré les lois en vigueur, de nombreux adolescents parviennent à se procurer de l'alcool, mettant ainsi leur santé et leur avenir en danger.

Selon une circulaire publiée du ministère du Commerce et de la Consommation en octobre 2018, l'âge légal de consommation d'alcool en République du Congo est fixé à 18 ans. Cependant, il n'est pas rare de voir des jeunes de moins de 18 ans accéder à l'alcool. Cette situation est en partie due à un manque de contrôle strict et à la facilité avec laquelle les mineurs peuvent s'en procurer. Une négligence qui n'est pas sans conséquence pour des jeunes en général.

Inconvénients de la consommation d'alcool par des Jeunes

La consommation d'alcool à un jeune âge peut avoir des conséquences dévastatrices sur le développement physique et mental. En effet, l'alcool affecte le cerveau des adolescents qui continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Les jeunes consommateurs d'alcool sont plus susceptibles de souffrir de troubles cognitifs, comme des problèmes de mémoire et d'apprentissage. À long terme, ces effets peuvent compromettre leur capacité à réussir sur le plan académique et professionnel, et entraîner des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression.

La consommation d'alcool est souvent associée à des comportements à risque. Les jeunes sont plus enclins à adopter des comportements dangereux tels que la conduite en état d'ébriété, ce qui augmente le risque d'accidents de la route. En outre, l'alcool peut entraîner une diminution des inhibitions, conduisant à des comportements violents et des relations sexuelles non protégées. Ce qui expose les jeunes à des risques accrus de blessures, d'agressions, de maladies sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées.

Commencer à boire à un jeune âge augmente considérablement le risque de développer une dépendance à l'alcool. Les études montrent que plus une personne commence à boire tôt, plus elle a de chances de devenir dépendante. Cette dépendance précoce peut entraîner des problèmes de santé chroniques, tels que des maladies du foie, des troubles cardiaques et des dommages au système nerveux, tout en affectant négativement la vie sociale, académique et professionnelle des individus concernés.

La consommation d'alcool peut interférer de manière significative avec les performances scolaires des adolescents. L'alcool perturbe les cycles de sommeil, ce qui peut affecter la concentration et la capacité à retenir les informations. Par conséquent, les jeunes consommateurs d'alcool sont souvent moins performants à l'école, ont des taux d'absentéisme plus élevés et des risques accrus de décrochage scolaire. Ces impacts académiques peuvent limiter leurs opportunités futures et leur capacité à atteindre leurs objectifs de carrière.

Recommandations des spécialistes

Les spécialistes en santé publique et les éducateurs préconisent plusieurs mesures pour réduire la consommation d'alcool chez les jeunes. Il est crucial d'appliquer strictement les lois sur la vente d'alcool aux mineurs. Les autorités doivent intensifier les contrôles dans les points de vente pour s'assurer que l'alcool n'est pas vendu aux jeunes de moins de 18 ans. Des sanctions sévères doivent être imposées aux vendeurs qui ne respectent pas ces règles. De plus, sensibiliser les commerçants aux dangers de la vente d'alcool aux mineurs peut aider à renforcer leur engagement à respecter les lois.

Il serait également judicieux de mettre en place des programmes d'éducation et de sensibilisation dans les écoles pour informer les jeunes des dangers de l'alcool. Ces programmes doivent inclure des informations sur les effets néfastes de l'alcool sur la santé physique et mentale, ainsi que sur les risques associés aux comportements dangereux. Le fait d'utiliser les témoignages et les exemples réels peut rendre ces messages plus percutants et aider ainsi les jeunes à comprendre l'importance de dire non à l'alcool.

Les parents jouent également un rôle non négligeable dans la prévention de la consommation d'alcool chez les jeunes. Ils doivent discuter ouvertement avec leurs enfants des risques liés à l'alcool et adopter une attitude proactive pour surveiller leurs activités. Encourager une communication ouverte et honnête, établir des attentes claires et des limites concernant la consommation d'alcool peuvent aider les adolescents à prendre des décisions responsables. De plus, les parents peuvent servir de modèles en adoptant eux-mêmes des comportements responsables vis-à-vis de l'alcool.

Développer et promouvoir des activités récréatives et des programmes de loisirs qui n'impliquent pas la consommation d'alcool est crucial pour offrir aux jeunes des alternatives positives. Les activités sportives, artistiques et culturelles peuvent fournir des exutoires sains et constructifs, tout en renforçant le sentiment d'appartenance et l'estime de soi des adolescents. Ces initiatives peuvent également favoriser la création de réseaux sociaux positifs qui soutiennent des modes de vie sans alcool.

En conclusion, la lutte contre la consommation d'alcool chez les jeunes nécessite une approche concertée impliquant les autorités, les éducateurs, les parents et les jeunes eux-mêmes. Seule une action collective et coordonnée pourra garantir une génération future en meilleure santé et mieux informée.