Gabon: Fally Ipupa en concert à Libreville les 28 et 29 décembre

L'artiste musicien congolais, Fally Ipupa, alias Dicap La Merveille, livrera deux concerts live les 28 et 29 décembre à Libreville, au Gabon. Avec son style unique et ses performances électriques, il promet de faire vibrer son public.

Les concerts de Fally Ipupa à Libreville célébreront la musique et l'environnement. Le premier, réservé aux invités VIP, notamment les chefs d'entreprises et les invités privilégiés, sera une soirée festive. Le second, un écolo-show, sensibilisera le public à la protection de l'environnement.

L'artiste interprétera son dernier album à succès, "Formule 7", avec des titres tels que "Honorable", "Je t'aime", "Par terre", et "Alliance". Les fans auront également le plaisir d'entendre des classiques intemporels comme "Original", "Eloko oyo", et "Bad boy". En plus de ses propres chansons, il pourra surprendre le public avec des reprises de morceaux populaires et des medleys spéciaux qui célèbrent la richesse de la musique africaine.

Jouissant de plus d'un milliard de vues sur YouTube, Fally Ipupa a récemment été récompensé par plusieurs distinctions prestigieuses. En effet, il a reçu des disques d'or et de platine pour son album "Formule 7", certifié par le Syndicat national de l'édition phonographique en France. En outre, il a été honoré lors des Afrima Awards avec le Prix de la meilleure performance, reflétant son impact significatif sur la scène musicale africaine et internationale.

Fally Ipupa, de son vrai nom Fally Ipupa Nsimba, est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Talent Latent avant de rejoindre le Quartier latin international de Koffi Olomide en 1999, où il a rapidement gagné en notoriété. A partir de 2006, il s'est lancé dans une carrière solo avec la sortie de son premier album, "Droit chemin", qui a rencontré un succès immédiat et a été certifié disque d'or.

Ses albums suivants, "Arsenal de belles mélodies" (2009) et "Power kosa leka" (2013), ont confirmé son statut de superstar de la rumba congolaise. Fally Ipupa est également connu pour ses collaborations avec des artistes internationaux tels qu'Olivia Longott, Krys, Booba, MHD, et Aya Nakamura, renforçant ainsi sa renommée mondiale.

En dehors de sa carrière musicale, Fally Ipupa est un ambassadeur de l'Unicef et a fondé sa propre organisation pour aider les plus démunis dans son pays. Il est souvent surnommé "L'aigle de la rumba congolaise" en raison de son charisme sur scène et de son influence sur la musique africaine.