Algérie: CNA - Les décisions du président de la République pour soutenir les agriculteurs saluées

Alger — Le président de la Chambre nationale de l'agriculture (CNA), Mohamed Yazid Hambli, a salué les dernières décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à promouvoir le secteur agricole et à soutenir les agriculteurs, dans le but d'assurer la sécurité alimentaire, considérée comme un enjeu stratégique.

Dans une déclaration à l'APS, M. Hambli a estimé que les décisions annoncées mardi par le président de la République, alors qu'il présidait la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), notamment celles concernant le soutien des banques aux investisseurs dans les chambres de froid et de stockage, sont " très importantes car elles représentent un point clé pour résoudre le problème de la fluctuation des prix des denrées alimentaires ainsi que le problème des pénuries que connait le marché de temps à autre".

Dans ce cadre, il a considéré que le stockage est une condition essentielle pour maîtriser les prix des denrées alimentaires et garantir l'abondance, estimant que le manque d'infrastructures de stockage est à l'origine de la pénurie sporadique qui affecte le marché.

Et de relever : "Lorsqu'il y a une surproduction qui dépasse la demande, tout l'excédent est injecté sur le marché, ce qui fait chuter les prix de manière substantielle, entraînant des pertes considérables pour l'agriculteur, ce qui le décourage de produire la même culture l'année suivante, créant ainsi une pénurie". M. Hambli a estimé donc que l'investissement dans des chambres de froid pourrait résoudre ce problème, réguler le marché et préserver les intérêts des agriculteurs et des consommateurs.

Le président de la République avait évoqué, lors de la célébration du 50e anniversaire de l'UNPA, la question du manque ou de l'interruption des approvisionnements à certains moments, qu'il a qualifiée de "signe de sous-développement".

Il a ainsi ordonné aux banques "d'ouvrir leurs guichets pour octroyer des crédits à tout agriculteur désirant investir dans les chambres froides et le stockage des produits agricoles, afin de garantir la stabilité du marché et lutter contre la spéculation et la pénurie".

Concernant l'appel du président à élargir les superficies irriguées de 1 million d'hectares supplémentaires en utilisant des eaux usées, M. Hambli a jugé cette initiative nécessaire en raison de l'augmentation de la population, qui devrait atteindre 55 millions d'habitants dans les années à venir, comme l'a mentionné le président de la République.

"L'augmentation de la demande alimentaire nous pousse à réfléchir à l'amélioration du rendement de la production en quantité et en qualité, en élargissant les superficies irriguées et en fournissant des ressources en eau non conventionnelles pour l'irrigation, comme les eaux usées traitées, qui sont une source importante, ainsi que les eaux superficielles, souterraines et l'eau de mer dessalée", a ajouté le président de la CNA.

Le président de la République avait avancé que le Gouvernement pourrait étudier la possibilité de créer des coopératives sur les stations de traitement des eaux afin de distribuer ces eaux et d'optimiser leur utilisation.

Concernant la "gestion centralisée" de l'agriculture, le président de la République a estimé qu'elle "n'apporte aucun résultat et qu'il faut ouvrir la voie et l'initiative aux agriculteurs", soulignant que "le ministère de l'Agriculture n'est pas censé décider de tout dans ce secteur", et invitant les fédérations des agriculteurs à "proposer des solutions". Sur ce point, M. Hambli a affirmé que la CNA est parfaitement satisfaite du soutien du président de la République exprimé à l'égard des agriculteurs et des professionnels du secteur.

S'agissant de la création de coopératives agricoles, M. Hambli a affirmé que les coopératives sont essentielles pour le développement du secteur, ajoutant que la transition vers une agriculture moderne et développée nécessite de dynamiser et de soutenir le système coopératif, en raison de son importance, face aux changements climatiques et au manque de foncier agricole.