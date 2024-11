Tunisie: Le pays réaffirme son appui à la demande d'admission de l'État de Palestine à l'ONU

Tunis — La Tunisie a réaffirmé son soutien inconditionnel au droit des Palestiniens à l'autodétermination et à l'établissement d'un État indépendant et souverain sur tout le territoire de la Palestine, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

Dans une déclaration publiée, vendredi, à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, la Tunisie a réitéré son appui à la demande d'admission de Palestine à l'Onu en tant que membre de plein droit, se félicitant de la vague de reconnaissance internationale de l'État de Palestine.

Dans le même contexte, Elle appelle la communauté internationale à agir immédiatement et de manière responsable pour mettre fin à la guerre systématique menée contre le peuple palestinien à Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés.

Le Conseil de sécurité se doit d'assumer son rôle naturel et sa responsabilité historique dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales en imposant un cessez-le-feu immédiat, en mettant fin à l'agression odieuse contre le peuple palestinien démuni de tout outil de défense, en empêchant tous les plans de déplacement forcé et en imposant l'entrée de l'aide humanitaire sans délai et sans condition, lit-on dans la déclaration.

La Tunisie a, en outre, appelé tous les États "à aller au-delà des discours sans impact réel et des déclarations de position, pour prendre des mesures concrètes afin de consolider la justice internationale et de s'acquitter de leurs obligations envers l'humanité tout entière".

Pour la Tunisie, le peuple palestinien n'a plus seulement besoin de solidarité et de sympathie, mais plutôt d'actions pour recouvrer son droit à l'autodétermination, un droit évident reconnu à la fois par la Cour Internationale de Justice et par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

La décision de la Cour met la communauté internationale devant une épreuve décisive pour son engagement à consacrer le principe de la primauté du droit international et à faire respecter ces règles par tous, sans exception , sans sélectivité et loin des doubles standards, lit-on de même source.

A cet égard, la Tunisie dit regretter le mutisme de la communauté internationale et considère que l'échec à faire respecter le droit international humanitaire, malgré les mesures conservatoires décrétées par la CIJ pour protéger les Palestiniens contre le danger de génocide, ne fait que saper la confiance des peuples dans la capacité du système des Nations Unies à maintenir la paix et la sécurité internationales.