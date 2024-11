Tunisie: Vers une société vieillissante - 17 % de la population sera âgée d'ici 2029

Hier jeudi, le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Personnes âgées a organisé une série d'ateliers consacrés à la finalisation du processus d'élaboration du plan exécutif de la stratégie nationale multisectorielle pour les personnes âgées à l'horizon 2030, lancée en octobre, d'après le communiqué publié sur la page officielle du ministère sur le site de réseau social Facebook.

Au cours du sixième et dernier atelier organisé au Centre National de l'Informatique pour l'Enfant, le cinquième axe de la stratégie liée à l'élaboration de politiques en faveur des seniors a été débattu, en examinant les moyens d'élaborer et de réviser le cadre législatif pour les personnes âgées afin de parvenir à une meilleure gestion des établissements, des programmes et des services qui leur sont destinés.

Selon le texte du communiqué, les participants, parmi lesquels figurent des représentants des ministères concernés, des représentants d'associations et d'organisations nationales et un certain nombre de cadres ministériels, ont abordé les outils et les mécanismes permettant de développer et promouvoir les différentes institutions impliquées dans ce domaine, sachant que cette stratégie prévoit de cibler le plus grand nombre de catégories de personnes âgées. Ces derniers ont également discuté des moyens de développer les différentes ressources humaines exerçant dans le domaine lié des personnes âgées, afin de mettre à profit leur savoir-faire et leurs compétences au service du bien-être de cette catégorie d'âge et d'établir un système d'information et de suivi sur les besoins des personnes âgées, afin d'avoir une meilleure connaissance de leur situation et des prestations et des services dont ils ont besoin.

Il est à noter qu'à l'occasion de la célébration en Tunisie de la Journée internationale des personnes âgées, la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Personnes âgées, Asma Jabri, a annoncé, le 1er octobre dernier, le lancement du plan exécutif pour la mise en place une stratégie nationale sectorielle pour les personnes âgées à l'horizon 2030, sous le slogan « Vieillissement actif et vie décente ».

Il est à noter que la catégorie des personnes âgées connaît une augmentation rapide, atteignant 14,2% de la population générale en 2021, et on s'attend, selon les projections démographiques, à ce que leur pourcentage dépasse 17% d'ici 2029, et que la durée de vie l'espérance