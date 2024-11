Tunisie: Programme AGC - Une réussite pour 101 entreprises tunisiennes

Les résultats du programme AGC, « Appui à la Gestion des Crises pour les PME en Tunisie », ont été célébrés lors d'une cérémonie de clôture organisée en présence du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que de nombreux partenaires clés. Parmi eux, des représentants de l'écosystème industriel et des chefs d'entreprise se sont réunis pour saluer les accomplissements de cette initiative.

Lancé pour accompagner les petites et moyennes entreprises tunisiennes dans la gestion des crises et des défis économiques, le programme AGC a apporté un soutien concret à 101 entreprises issues de divers secteurs industriels.

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre SCORE, un projet mis en oeuvre par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), et le projet « Croissance Qualitative pour l'Emploi », financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l'Union européenne (UE). Sa mise en oeuvre a été assurée par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

L'approche participative du programme a été au cœur de son succès. Elle a impliqué étroitement les employeurs, les salariés et des experts nationaux, pour la plupart issus des structures d'appui publiques. Cette collaboration a permis de concevoir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Les formations pratiques et les outils développés dans ce cadre ont contribué à améliorer l'organisation interne des entreprises, à réduire les risques liés au travail et à adopter des pratiques plus efficaces et durables.

Le programme a donné lieu à des résultats significatifs. Ainsi, 95 % des PME accompagnées ont mis en place des mécanismes de dialogue social et de coopération interne, renforçant leur organisation et leur capacité à résoudre les problèmes. Par ailleurs, 59 % des entreprises ont réussi à réaliser des économies grâce à l'adoption de pratiques plus efficaces et durables. Ces avancées ont été largement saluées par les participants : 94 % d'entre eux ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des formations, tandis que les formateurs ont également été reconnus pour leur professionnalisme.

Lors de la cérémonie de clôture, un représentant du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a souligné que le programme AGC avait permis de soutenir une centaine d'entreprises, les aidant à renforcer leur résilience face aux crises. « En renforçant leurs capacités à surmonter les crises, les PME se positionnent comme des acteurs essentiels du développement économique de la Tunisie. Le succès d'AGC repose sur une vision commune : des entreprises résilientes, capables de s'adapter et de prospérer. Ces réalisations témoignent du potentiel immense des PME tunisiennes lorsqu'un accompagnement ciblé et concret est mis en place. »

L'impact du programme dépasse le cadre des résultats immédiats. Grâce à AGC, de nombreuses entreprises disposent désormais des outils nécessaires pour pérenniser les changements amorcés. Le renforcement des capacités de gestion, associé à une meilleure organisation interne, a contribué non seulement à améliorer les performances économiques, mais également à optimiser les conditions de travail.

Les témoignages des entreprises bénéficiaires illustrent bien ces avancées. Loubna Jabeur, de l'entreprise TUNITEX, a expliqué que le module SCORE Plan de continuité des activités (PCA) avait permis d'identifier et de gérer les risques critiques, stabilisant ainsi les opérations dans une période difficile. Walid Ben Amor, président de Pratique Électronique, a pour sa part mis en avant l'optimisation des processus internes et le renforcement de la communication au sein des équipes, facteurs clés pour une meilleure réactivité face aux défis quotidiens.

De son côté, Ghribi, représentant de COFICAB, a souligné que le programme avait permis d'identifier des opportunités d'amélioration auparavant insoupçonnées. Ces efforts se traduisent aujourd'hui par des pratiques plus durables et des résultats visibles tant sur le plan de la productivité que sur celui de la satisfaction des employés.

La cérémonie de clôture a également permis de célébrer l'engagement collectif des partenaires impliqués, déterminés à poursuivre leur soutien en faveur de l'innovation et de la résilience des entreprises tunisiennes.