Tunisie: Foot - Ligue 1 (10e journée) - Des chocs au sommet pour le leadership

La 10e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel promet de belles empoignades, avec en tête d'affiche un derby chaud bouillant entre le Stade Tunisien, quatrième au classement avec 18 points, et le Club Africain, leader avec 21 points. Une journée où les prétendants au titre voudront marquer les esprits et se positionner dans la course au sacre.

Sur la pelouse du complexe Hédi Ennaifer au Bardo, le Stade Tunisien accueille ce samedi son voisin du Club Africain dans une bataille pour le sommet. Les deux équipes visent maintenir leur dynamique positive.

Fort d'une seule défaite, sur tapis vert en début de saison, le Stade Tunisien compte bien infliger au Club Africain son premier revers de la saison pour rejoindre la tête du classement.

En face, les rouge et blanc, avec la meilleure attaque et défense du championnat, espèrent bien signer un troisième succès consécutif pour creuser l'écart au sommet et poursuivre leur quête de titre, attendu depuis 2015.

Dans le choc des dauphins, dimanche, l'Union Sportive Monastirienne, deuxième ex aEquo avec l'Espérance Sportive de Zarzis (19 points), reçoit cette dernière au stade Mustapha Ben Jannet.

Les locaux, invaincus, viseront une nouvelle victoire pour asseoir leurs ambitions de décrocher un premier titre historique, tandis que les visiteurs chercheront à rebondir après leur faux-pas face à l'Étoile Sportive du Sahel la semaine dernière. Au sud, l'Olympique de Béja (5e, 17 points) affrontera l'Union Sportive de Tataouine, lanterne rouge avec seulement 3 points. Les Béjaois, en perte de vitesse avec quatre matchs sans victoire, tenteront de relancer la machine sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Kais Zouaghi, face à un adversaire en quête désespérée de points.

De son côté, l'Espérance Sportive de Tunis (6e, 16 points) accueille la Jeunesse Sportive d'El Omrane (8e, 12 points). Boostée par une victoire écrasante en Ligue des champions face à Djoliba du Mali (4-0), l'équipe de Bab Souika devra composer sans certains cadres, en l'absence notamment de Yassine Merieh et Yan Sasse et probablement de Youcel Blaili, mais reste déterminée à recoller avec le peloton de tête. La JS Omrane, elle, vise à prolonger sa belle série.

La journée verra également des affrontements serrés entre le Club Sportif Sfaxien et l'Avenir Sportif de Soliman, ainsi que l'Étoile du Sahel et l'Avenir de Gabès.

Enfin, les matchs de la peur opposeront la JS Métlaoui aux Gafsiens, et le Club Athlétique Bizertin à l'Union de Ben Guerdane, où chaque point vaudra son pesant d'or dans la lutte pour le maintien.

Le programme :

Samedi 30 novembre

Stade Hedi Ennaifer (14h00) :

Stade Tunisien - Club Africain

Stade 15 octobre (14h00):

CS Bizertin - US Ben Guerdane

Stade de Sousse (14h00):

ES Sahel - AS Gabès

Stade Tataouine (14h00):

US Tataouine - O Béja

Dimanche 1er décembre

Stade de Radès (16h30):

Espérance ST - JS Omrane

Stade de Soliman (14h00):

AS Soliman - CS Sfaxien

Stade Ben Jannet (14h00):

US Monastir - ES Zarzis

Stade Métlaoui (14h00):

ES Métlaoui - EGS Gafsa