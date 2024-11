Algérie: Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr appelle à tirer des enseignements de la Révolution de libération pour relever les défis actuels

Alger — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a appelé, jeudi à Alger, à tirer des enseignements de la glorieuse Révolution de libération pour préserver l'unité nationale, relever les défis actuels et réaliser davantage d'acquis.

"La glorieuse Révolution de libération, qui a rassemblé le peuple algérien sous la même bannière, n'est pas un événement anodin, mais une épopée grandiose qui porte des enseignements valables pour toutes les générations", a affirmé le recteur de Djamaâ El-Djazaïr dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux d'une conférence organisée au Centre culturel de Djamaâ El-Djazaïr, à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution de libération.

Le recteur a appelé à "tirer des enseignements de la Révolution de libération, notamment en termes de résistance et d'unité, pour relever les défis actuels, préserver l'unité et réaliser davantage d'acquis".

"Menée au nom d'Allah pour la patrie", la Révolution bénie du 1er Novembre 1954 a "rassemblé le peuple algérien sous la même bannière, ce qui lui a permis de triompher du colonisateur français et de ses alliés grâce à sa détermination et à sa résistance héroïque à l'oppression et à la tyrannie coloniales", a-t-il ajouté.

Rappelant que la colonisation française "a exterminé le peuple algérien et mené une guerre contre le savoir, en fermant les mosquées et les écoles", le recteur a dressé un parallèle avec ce qui se passe en Palestine, où l'occupation de peuplement, a-t-il dit, "se livre aux même exactions, destructions et crimes contre l'humanité que ceux commis par la colonisation française en Algérie".

Plusieurs conférenciers sont revenus, dans leurs interventions, sur les étapes phares de la glorieuse Révolution, méditant les facteurs de réussite de cette épopée couronnée par l'indépendance, le 5 juillet 1962.

La glorieuse Révolution de libération a marqué l'histoire de l'humanité et balisé la voie de la liberté et de la victoire aux peuples opprimés en lutte pour le recouvrement de leur dignité et leur souveraineté nationale, ont-ils souligné dans leurs interventions.