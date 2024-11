Algérie: Constantine - Les nouvelles structures de santé renforceront notablement le système de santé

Constantine — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a affirmé, jeudi à Constantine, que l'entrée en service de plusieurs nouvelles structures de santé, publiques et privées, dans la capitale de l'Est algérien, permettra de renforcer notablement le système de santé et d'améliorer la prise en charge des patients.

La nouvelle loi sur l'investissement représente un "pas décisif" pour renforcer l'économie nationale et attirer davantage d'investissements locaux, dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'investissements publics ou privés, a déclaré le ministre à la presse en marge d'une visite d'inspection dans cette wilaya, rappelant "l'appui de l'Etat à tous les investissements à même de favoriser le développement du secteur de la santé".

Lors de l'inauguration du Centre de lutte contre le cancer, au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine, M. Saihi a souligné que cette structure sanitaire, d'une capacité de 60 lits et dotée d'équipements médicaux de pointe, permettra une prise en charge rapide et efficace des patients et réduira le temps d'attente, saluant les efforts déployés par les autorités locales pour promouvoir ce secteur qu'il a qualifié de "sensible".

Inspectant l'ex-Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse, proposé à une transformation en hôpital d'urgences médicales de 120 lits, rattaché au CHU, le ministre a indiqué qu'il présentera l'étude technique du projet à des experts, en attendant la construction d'un hôpital universitaire de 500 lits qui atténuera la pression sur le CHU de Constantine.

Il a également estimé que la wilaya de Constantine connaît de grands progrès en matière de santé, et ce qui s'annonce pour l'avenir permettra de corriger les insuffisances du secteur.

"Aujourd'hui, nous avons inauguré la polyclinique Fadli-Cherif dans la circonscription administrative Ali-Mendjeli, qui utilise tous les aspects de la numérisation, en plus de ses équipements médicaux qui permettent une meilleure prise en charge des patients, reflétant ainsi l'important développement de ce secteur", a déclaré M. Saihi.

Le ministre de la Santé a également visité le projet de réalisation d'un hôpital de 200 lits à l'unité de voisinage (UV) n 17 d'Ali-Mendjeli, ainsi que le chantier de construction d'un complexe Mère-Enfant de 120 lits dont le taux d'avancement (45 pour cent) permet d'envisager sa livraison pour 2026.

En matière d'investissement privé dans le secteur, M. Saihi a inauguré un Centre de diagnostic médical et un hôpital de 68 lits au chef-lieu de wilaya, qualifiant ces structures sanitaires de "fierté de Constantine, eu égard aux équipements ultramodernes dont elles sont dotées et qui permettront une meilleure prise en charge des malades".