Congo-Brazzaville: Culture de paix - Plaidoyer pour la mise en place d'une antenne nationale de l'AIPP

A la tête d'une délégation composée des membres de la Fédération pour la paix universelle (FPU) et de l'Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP), le coordonnateur régional de cette institution en Afrique, le Dr Paterne Zinsou, a échangé le 27 novembre à Brazzaville avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, sur la création de l'antenne nationale au Congo.

Organe parlementaire de la FPU, l'AIPP a, entre autres, missions de faire des représentants du peuple des éducateurs de performance en termes de culture de la paix, des artisans et des hommes de paix. Créée en 2016, cette institution compte actuellement 21 membres en Afrique. La délégation de la FPU Afrique a apporté au président de l'Assemblée nationale son message de remerciement pour les efforts consentis dans la recherche de la paix, de la culture de l'harmonie et de l'action interparlementaire.

« Notre message essentiel a porté sur la nécessité du lancement de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, chapitre Congo. Cette association est une composante, un organe parlementaire de la FPU qui travaille essentiellement pour faire des représentants du peuple des éducateurs de performance en termes de culture de la paix, des artisans, des hommes de paix », a expliqué Paterne Zinsou.

Il a également salué le dynamisme et le potentiel d'Isidore Mvouba qui avait déjà mis en place un point focal sur la culture de la paix. Selon le coordonnateur régional de l'AIPP pour l'Afrique, rien ne peut se faire actuellement sans l'éducation, la culture, la promotion et le développement de la paix. « Tout ce qui se passe autour de nous nous donne la leçon qu'il faut d'abord éduquer à la paix. Lorsque vous voulez donc avoir une expertise que ce soit dans les médias, en diplomatie ou dans la santé, il faut se former. Si vous voulez réaliser un monde, une nation, une administration, une assemblée ou une coopérative de paix, il faudrait que les membres qui sont au sein de ces initiatives soient imprégnés et aient la vocation de la culture de la paix », a-t-il rappelé.

Accueillant avec une grande ferveur cette initiative, le président de l'Assemblée nationale a souhaité que cette antenne soit véritablement mise en place afin que le Congo commence à goûter des prémices et des faveurs qu'offre une culture de la paix.

Isidore Mvouba et ses hôtes ont également abordé le point sur le Sommet mondial sur la culture de paix qui va se tenir à Séoul, en Corée, en 2025. En effet, cette rencontre abordera, entre autres, des questions liées à la culture de la paix dans son caractère multidimensionnel. Parmi les participants attendus, il y a les chefs d'Etat et de gouvernement, les parlementaires, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les hommes des médias, le secteur privé, les académiciens, les associations.

« Nous avons donc partagé ce programme avec le président de l'Assemblée nationale qui nous a prodigué des conseils et qui s'est véritablement engagé dans la perspective de la vocation du président de la république de pouvoir réaliser une nation de paix. Nous sommes convaincus qu'en nous appuyant sur ce modèle qui est construit ici et surtout dans le cadre des activités de la route de la paix, je crois que nous pouvons modeler cette association selon la dimension et la vocation des dirigeants congolais », a conclu le secrétaire général régional de la FPU pour l'Afrique.