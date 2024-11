Afrique: Best FIFA Football Awards - Seules deux joueuses africaines présélectionnées

Dakar — La Zambienne, Barbra Banda et la Malawite, Tabitha Chawinga sont les seules représentantes de l'Afrique dans la liste des seize joueuses présélectionnées pour les Best FIFA Football Awards 2024, récompensant les joueurs ayant réalisé les meilleures performances au cours de l'année, a appris l'APS d'un communiqué de la FIFA rendu public, vendredi.

L'Espagnole du FC Barcelone Aitana Bonmatí, ballon d'or féminin 2024, est sur la liste ainsi que ses coéquipières de club, l'Anglaise Keira Walsh, et les Espagnoles Ona Batlle et Salma Paralluelo.

La FIFA a également dévoilé la liste des présélectionnés pour le prix The Best des joueurs de la FIFA, ainsi que les listes pour les prix The Best entraîneurs pour le football féminin et masculin.

Les catégories The Best gardienne et gardien, The Best onze féminin et masculin, les prix Marta et Puskas et les présélectionnés pour le prix des supporters de la FIFA, ont été aussi dévoilées

Voici la liste des joueuses sélectionnées au complet :

Barbra Banda (Zambie), Shanghai Shengli/Orlando Pride, Caroline Graham Hansen (Norvège), FC Barcelone, Keira Walsh (Angleterre), FC Barcelone, Khadija Shaw (Jamaïque), Manchester City, Lauren Hemp (Angleterre), Manchester City, Lindsey Horan (États-Unis), Olympique Lyonnais, Lucy Bronze (Angleterre), FC Barcelone/Chelsea, Mallory Swanson (États-Unis), Chicago Red Stars, Mariona Caldentey (Espagne), FC Barcelone/Arsenal, Naomi Girma (États-Unis), San Diego Wave, Ona Batlle (Espagne), FC Barcelone, Salma Paralluelo (Espagne), FC Barcelone, Sophia Smith (États-Unis), Portland Thorns, Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais, Trinity Rodman (États-Unis), Washington Spirit.

Voici la liste des joueurs présélectionnés au complet

Dani Carvajal (Espagne), Real Madrid, Erling Haaland (Norvège), Manchester City, Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid, Florian Wirtz (Allemagne), Bayer Leverkusen, Jude Bellingham (Angleterre), Real Madrid, Kylian Mbappé (France), Paris Saint-Germain/Real Madrid, Lamine Yamal (Espagne), FC Barcelone, Lionel Messi (Argentine), Inter Miami, Rodri (Espagne), Manchester City, Toni Kroos (Allemagne), Real Madrid (retraité) et Vinícius Jr (Brésil), Real Madrid.

Les Best FIFA Football Awards sont des récompenses de football décernées chaque année par l'instance dirigeante du football mondial.

La première cérémonie de remise des prix s'est tenue le 9 janvier 2017 à Zurich, en Suisse.