Afrique: L'Etat veut étendre la FIDAK à toutes les régions du pays pour en faire l'une des « plus grandes foires d'Afrique »

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a fait part de sa volonté d'étendre le programme de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) aux 14 régions du pays, avec l'ambition d'en faire l'une des « plus grandes foires d'Afrique et du monde ».

« Nous voulons faire en sorte que la FIDAK ne soit plus seulement une foire de Dakar. Il faut que ce soit une foire des 14 régions du Sénégal, avec la collaboration des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture », a dit M. Diop.

Il présidait la cérémonie d'ouverture de la 32e édition de la FIDAK, jeudi, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, en présence de Diaka Sidibé, son homologue de la Guinée, et de l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean-Pierre Karabaranga. La Guinée et le Rwanda étant les pays "invités d'honneur" de cette rencontre commerciale.

Serigne Guèye Diop a dit souhaiter faire de la FIDAK « l'une des plus grandes foires d'Afrique et du monde ».

Pour ce faire, le budget destiné à l'organisation de la foire doit être augmenté, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce.

L'effectif des employés du CICES, l'établissement chargé de l'organisation de la Foire internationale de Dakar, doit être renforcé en même temps, a-t-il dit.

« Nous allons augmenter [...] le budget de la FIDAK pour soutenir cette ambition, tout en renforçant le personnel », a affirmé Serigne Guèye Diop.

Une cinquantaine d'entreprises guinéennes prennent part à la 32e FIDAK, qui coïncide avec le 50e anniversaire du CICES.

« À travers la Foire internationale de Dakar se crée un pont économique entre la Guinée et le Sénégal. Je pense que nos opérateurs économiques, industriels et entreprises participant à cette 32e édition pourront poser les bases de partenariats solides, d'un commerce international équitable et d'un rendez-vous incontournable pour nos petites et moyennes entreprises », a dit Diaka Sidibé, la ministre guinéenne du Commerce, de l'Industrie et des PME.

L'ambassadeur du Rwanda au Sénégal s'est réjoui de l'opportunité offerte à des entrepreneurs et commerçants de son pays de participer à la FIDAK. Le Rwanda est représenté à la Foire internationale de Dakar par 25 entreprises, selon Jean-Pierre Karabaranga.

« Les entrepreneurs rwandais présents ici pourront [...] démontrer qu'il est possible de développer des affaires entre Africains », a-t-il dit.