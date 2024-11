Algérie: Foot compétitions interclubs de la CAF - Bon début pour l'USMA, le CS Constantine et le MCA, faux départ pour le CR Bouilzdad

Alger — Les quatre clubs algériens engagés dans les compétitions africaines interclubs de football: le MC Alger, le CR Belouizdad, l'USM Alger et le CS Constantine, ont connu des fortunes diverses, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération de football, dont les matchs ont été disputés mardi et mercredi.

En ligue des champions, le champion d'Algérie en titre, le MC Alger, est allé chercher un précieux point de son déplacement à Lubumbashi, en livrant une belle prestation face au TP Mazembe (0-0), un résultat qui permet aux Mouloudéens de bien entamer la phase de groupe A, eux qui retrouvent la compétition africaine après plusieurs années d'absence.

Dans l'autre rencontre du groupe A, les Soudanais d'Al-Hilal ont réalisé une excellente opération en s'imposant en déplacement contre les Tanzaniens de Young Africans 2-0, au stade de Dar Es-Salaam, prenant les commandes du groupe, avec 3 points, devant le MCA et le TPM qui comptent un point chacun, alors que Young Africans ferment la marche avec zéro point.

L'autre représentant algérien en Ligue des champions, le CR Belouizdad, a complètement raté ses débuts en s'inclinant à domicile face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates (1-2), pour le compte de la première journée du groupe C, une contre-performance qui complique déjà les affaires du club de Laâqiba qui traverse déjà une période difficile en ce début de saison.

La domination des Sud-africains était totale, notamment en première période. Les "Bucaneers" ont ouvert le score dès la 5e minute de jeu par Mohau Nkota, avant que le même joueur ne récidive peu avant la demi-heure de jeu pour faire le break d'un tir puissant (27e).

Dans l'autre match du groupe C, l'ogre égyptien d'Al-Ahly SC (tenant du titre) a dominé les Ivoiriens du Stade d'Abidjan 4-2, au stade international du Caire.

A l'issue de cette 1re journée, Al-Ahly SC et Orlando Pirates occupent conjointement la tête du classement avec 3 points chacun, alors que le CRB et le Stade d'Abidjan ferment la marche avec 0 point.

ors de la 2e journée, prévue le week-end du 6-7 décembre prochain, le Chabab se rendra en Côte d'Ivoire pour affronter le Stade d'Abidjan, alors qu'Orlando Pirates recevra Al-Ahly SC.

-- Coupe de la Confédération : l'USMA cartonne, le CS Constantine démarre du bon pied --

En Coupe de la Confédération africaine, l'USMA a entamé son périple africain de la plus belle des manières, en s'imposant avec brio face aux Botswanais d'Orapa United sur le score sans appel (6-0), mercredi soir au stade olympique du 5-juillet, affichant déjà ses grandes ambitions à chercher la tête du groupe C et se qualifier aux quarts de finale.

Avec des réalisations signées Belkacemi (4e, 15e), Radouani (34e), Wale Musa Alli (45e+1), Lamara (48e) et du rentrant Islam Merili (71e), les "Rouge et Noir" auraient pu ajouter d'autres buts si ce n'est le manque

d'efficacité devant la cage adverse.

La victoire propulse les protégés de l'entraineur tunisien, Nabil Maaloul, en tête du groupe C.

Grâce à ce succès, les Usmistes, avec 3 points, partagent la première place avec les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas, vainqueurs du Jaraaf du Sénégal sur le score de 2 à 0. Les deux clubs perdants occupent la 3e position avec zéro point.

Lors de la prochaine journée, prévue le 8 décembre, l'Orapa United accueillera l'ASEC Mimosas, alors que l'USM Alger se déplacera chez Jaraaf.

Pour sa part, Simba SC (Tanzanie) s'est imposé face aux Angolais de Bravos do Maquis (1-0), au stade Benjamin M'kapa de Dar Es-Salaam. L'unique but de la partie a été marqué par l'Ivoirien Jean Charles Ahoua à la 27e minute de jeu. Les visiteurs ont raté un penalty en seconde période par le Nigérian Emmanuel (48e).

A l'issue de la 1re journée, le CSC et Simba SC occupent conjointement le fauteuil de leader avec 3 points chacun, alors que le CSS et Bravos do Maquis ferment la marche avec 0 point.

Lors de la 2e journée, prévue le dimanche 8 décembre, le CSC recevra Simba SC, alors que le CS Sfaxien se rendra en Angola pour affronter Bravos do Maquis.

Enfin, c'est la deuxième fois dans l'histoire de cette compétition que l'Algérie est représentée par deux clubs en phase de poules, après l'édition 2020-2021, en présence de l'ES Sétif et de la JS Kabylie.