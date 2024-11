Zambie: L'inflation atteint son plus haut niveau depuis trois ans en raison de la sécheresse et de la faiblesse du kwacha

TLDR

Le taux d'inflation annuel de la Zambie atteint 16,5 % en raison d'une grave sécheresse et de la dépréciation de la monnaie kwacha.

Le kwacha subit une baisse de 3,5 % par rapport au dollar américain, ce qui a un impact sur les prix de l'électricité et des denrées alimentaires.

La banque centrale relève son taux d'intérêt directeur à 14 % en réponse à la poussée de l'inflation dans un contexte de difficultés économiques persistantes.

Le taux d'inflation annuel de la Zambie est passé de 15,7 % en octobre à 16,5 % en novembre, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis trois ans. Cette augmentation est due à la pire sécheresse que le pays ait connue depuis plus d'un siècle et à l'affaiblissement du kwacha, qui ont fait grimper les prix de l'électricité et des denrées alimentaires, selon Sheila Mudenda, statisticienne générale par intérim.

Le kwacha a chuté de 3,5 % par rapport au dollar au cours de ce trimestre, la Zambie dépendant fortement des importations coûteuses de denrées alimentaires et d'électricité pour faire face aux pénuries causées par la sécheresse. L'hydroélectricité représentant 85 % de l'électricité du pays, la réduction de l'approvisionnement en eau a eu un impact significatif sur la production d'énergie. En réponse, les tarifs de l'électricité pour les utilisateurs à forte demande ont augmenté de 115 % à partir du 1er novembre pour financer les importations.

Pour lutter contre l'inflation, la banque centrale a relevé son taux d'intérêt directeur à 14 % ce mois-ci, soit le taux le plus élevé en sept ans. Le gouverneur Denny Kalyalya a indiqué qu'il était prêt à prendre d'autres mesures si l'inflation restait supérieure à la fourchette cible de 6 % à 8 %.

Key Takeaways

La flambée de l'inflation en Zambie souligne sa vulnérabilité aux perturbations énergétiques liées au climat et aux fluctuations monétaires. Si les hausses de taux de la banque centrale visent à stabiliser l'inflation et le kwacha, les solutions à long terme pourraient nécessiter la diversification des sources d'énergie et l'amélioration de la résistance de l'approvisionnement alimentaire afin d'atténuer les chocs futurs.