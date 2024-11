Afrique: L'Afrique du Sud est le premier choix des investisseurs des marchés émergents

L'Afrique du Sud apparaît comme le premier choix des investisseurs en 2025, avec des perspectives positives pour la monnaie, les actions et les obligations.

Les indicateurs économiques solides comprennent une faible inflation, des rendements obligataires élevés et des rendements réels favorables qui attirent les investisseurs.

Les réformes, la crédibilité budgétaire et la stabilisation de l'approvisionnement en électricité contribuent au potentiel de croissance optimiste de l'Afrique du Sud dans les marchés émergents.

L'Afrique du Sud est en train de devenir une destination privilégiée pour les investisseurs des marchés émergents. Goldman Sachs et Société Générale prévoient que sa monnaie, ses actions et ses obligations pourraient surpasser leurs pairs en 2025. Le pays offre une combinaison de rendements élevés, d'inflation stable et de reprise économique dans un contexte d'incertitude mondiale.

L'inflation a chuté de 7,8 % après la crise du Kosovo à 2,8 %, ce qui a permis à la Banque centrale de réduire les taux d'intérêt tout en maintenant des rendements réels attrayants. L'obligation souveraine à 10 ans a un rendement d'environ 10 %, offrant un rendement réel de plus de 7 points de pourcentage, ce qui attire les investisseurs vers les obligations locales. Cette année, le rand a enregistré les meilleurs rendements de portage parmi les monnaies des marchés émergents, à l'exception du peso argentin et de la lire turque.

Les réformes économiques et l'amélioration de la crédibilité budgétaire dans le cadre d'un gouvernement d'unité nationale renforcent la confiance. L'amélioration des notations de crédit et la stabilisation de l'approvisionnement en électricité ont également amélioré les perspectives. Malgré les risques potentiels liés à la demande mondiale de matières premières, l'Afrique du Sud se positionne favorablement parmi les marchés émergents grâce à sa croissance particulière.

L'attrait de l'Afrique du Sud provient d'un mélange de stabilité macroéconomique améliorée, de réformes politiques et d'opportunités à haut rendement. Alors que les incertitudes mondiales pèsent sur les pairs, les atouts locaux du pays - approvisionnement en électricité stabilisé, baisse de l'inflation et rendements compétitifs - en font un des marchés émergents les plus remarquables. Les investisseurs parient sur une croissance continue et des améliorations budgétaires jusqu'en 2025, soutenus par une exposition relativement limitée aux risques commerciaux américains.