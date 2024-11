Maroc: Présentation à Rabat d'une étude sur l'analyse genre dans le secteur de la justice

Rabat — Une étude relative à l'analyse genre au niveau du ministère de la justice, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et de la présidence du Ministère public a été présentée vendredi à Rabat.

Fruit d'un partenariat entre l'ONU Femmes Maroc, la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA) et le Centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre social relevant du ministère de l'Economie et des Finances, cette étude vise à dresser un diagnostic des inégalités hommes-femmes et à élaborer une feuille de route pour chaque institution en vue de généraliser l'approche genre.

Cette étude, réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement à l'occasion de la campagne des Nations Unies contre la violence à l'égard des femmes, se propose d'identifier les défis liés à l'égalité des sexes dans le secteur de la justice, ainsi que le rôle et les responsabilités qui incombent à toutes les parties prenantes.

Parmi les défis identifiés par cette étude figurent des obstacles socio-culturels, dont des normes et valeurs sociales discriminatoires, et un déficit de statistiques et d'évaluation genrées, rendant difficile l'analyse d'impact des politiques de proximité et des mesures destinées à favoriser l'égalité de genre, outre la fracture numérique entre zones rurales et urbaines, ce qui aggrave les écarts dans un contexte de digitalisation accélérée.

L'analyse porte également sur les bonnes pratiques en lien avec l'opérationnalisation de l'approche genre, soulignant l'engagement des trois institutions du secteur de la justice à intégrer la dimension genre dans leurs politiques et pratiques et des efforts de coordination, ainsi que dans la prise de décision et la mise en oeuvre et l'évaluation d'impact. S'y ajoutent des objectifs clairs liés aux ressources humaines et au renforcement du leadership féminin pour promouvoir l'accès des femmes aux postes de décisions.

Dans le volet orientations et recommandations, l'étude met l'accent sur le renforcement de la représentation féminine en favorisant leur accès à des postes de leadership dans le secteur de la justice, la création d'unités genre dédiées à l'égalité des sexes dans les institutions judiciaires, la budgétisation sensible au genre, la garantie d'accès à une digitalisation inclusive, l'organisation de campagne de sensibilisation sur les droits des femmes, la collecte de données sensibles au genre et le renforcement de la coordination.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, Abderrahim Miad, a indiqué que cette étude ambitionne de mettre en place une feuille de route à même de garantir le développement, le suivi et l'évaluation des programmes et des initiatives visant à promouvoir le statut des femmes au sein du système judiciaire, notant qu'elle intervient en soutien aux efforts consentis par le ministère de la Justice, le CSPJ et la Présidence du Ministère Public.

Ce diagnostic a permis de dresser un tableau précis de l'écart entre les droits des femmes tels que consacrés par la loi, d'une part, et la réalité vécue, d'autre part, ainsi que les bonnes pratiques en la matière, a-t-il fait observer, précisant que cette étude est l'aboutissement d'une action commune basée sur la coordination et la coopération entre les institutions composant le système judiciaire et la réalisation de la convergence et de la complémentarité entre les différents partenaires.

Pour sa part, le Secrétaire général du CSPJ, Mounir El Mountassir Billah, a salué les efforts déployés par les experts qui ont réalisé cette étude, soulignant qu'il s'agit d'un travail intégré ayant débouché sur des recommandations importantes, outre une feuille de route précise relative au genre dans le secteur de la justice.

Il a, à ce propos, mis en avant l'engagement fort du Maroc dans la dynamique internationale visant à promouvoir les droits de l'Homme, rappelant les réformes politiques, économiques et sociales initiées par le Royaume pour intégrer l'approche genre dans les politiques publiques. Il a précisé que le taux des femmes magistrates dans le système judiciaire du Royaume s'élève à 27 %.

De son côté, le secrétaire général du Ministère public, Hicham Balaoui, a estimé que cette initiative s'inscrit dans le sillage du renforcement de l'édification des institutions ainsi que dans le cadre de la construction sociétale au Maroc, bâtie sur l'égalité des genres, saluant, par la même occasion, l'effort qualitatif consenti par l'ensemble des composantes de la justice qui ont contribué à l'élaboration du contenu de cette étude.

Dans une déclaration à la MAP, la représentante de l'ONU Femmes au Maroc, Meriem Naciri, a affirmé que cette analyse est une étape très importante pour les trois institutions du secteur de la justice "afin que la question genre soit largement prise en compte dans le secteur de la justice dans le cadre des réformes initiées par le gouvernement marocain", faisant observer que l'étude contribuera effectivement aux efforts visant à garantir la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans ce secteur, à la fois en tant que professionnelles et justiciables, en garantissant un accès équitable et élargi des femmes à la justice.

A noter que cette étude a été réalisée au niveau du Ministère de la Justice, du CSPJ et de la Présidence du Ministère Public, au niveau central et des circonscriptions judiciaires des Cours d'Appel de Rabat, Tanger, Fès et Oujda.