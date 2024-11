Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Forte mobilisation pour le bon déroulement de l'opération 'Riaya 2024-2025'

Commune Aghbala (Béni Mellal) - La direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Béni Mellal-Khénifra a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer le bon déroulement de l'opération "Riaya 2024-2025" qui se poursuivra jusqu'au 30 mars prochain.

Cette opération intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à fournir les soins nécessaires aux populations des zones touchées par la vague de froid, et dans le cadre des efforts destinés à garantir la continuité des services et leur proximité des habitants de ces régions.

Au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale a mis en place un plan d'action en collaboration avec les délégations provinciales et les autorités locales des provinces touchées par la vague de froid, à savoir, Khénifra, Azilal et Béni Mellal

Cette opération vise à rapprocher les services de santé et les médicaments à une population estimée à 111.422 habitants répartis sur 246 douars situés à une distance comprise entre 10 et 50 km du centre de santé le plus proche.

La direction régionale a procédé, ainsi, à l'identification de 190 zones à haut risque marquées par une forte baisse des températures accompagnée de fortes pluies et de chutes de neige dans un but d'intensifier la surveillance épidémiologique et les campagnes de sensibilisation sur les risques liés aux vagues de froid et les mesures de prévention.

Dans le cadre de ce Plan d'action, il a été convenu de former une commission régionale de supervision et de suivi de cette opération en plus de l'identification et du recensement des zones affectées par le grand froid et de la sensibilisation et la mobilisation des professionnels de santé pour assurer l'assistance des populations concernées.

Le plan comprend également la mobilisation de 66 centres de santé, la programmation de 471 sorties des unités mobiles de santé, le déploiement de 27 caravanes médicales pluridisciplinaires, ainsi que la mise en place d'équipes médicales d'urgence et d'intervention rapide dans les provinces touchées.

Les autres mesures comprennent le recensement des femmes enceintes dans les zones concernées, en priorité celles dont la date d'accouchement est imminente, et leur transfert, en collaboration avec les autorités locales aux maisons de maternité les plus proches, outre le renforcement de la flotte de véhicules médicaux avec 69 ambulances équipées et 14 unités mobiles de santé et l'augmentation des stocks de médicaments dans les centres de santé et les unités mobiles.

Dans une déclaration à la MAP, Yasser Tahiri, médecin au centre de santé d'Aghbala a souligné que cette opération vise à fournir une prise en charge globale à l'ensemble des citoyens en particulier ceux souffrant de maladies chroniques, faisant savoir que les unités médicales mobiles organisées dans le cadre de Riaya offrent un suivi médicale de qualité dans plusieurs spécialités médicales en vue de garantir le bien être et la santé des habitants de ces zones qui connaissent une forte baisse des températures lors de la saison hivernale.

Dans des déclarations similaires, plusieurs bénéficiaires des services d'une unité médicale mobile organisée dans la commune montagneuse d'Aghbala, dans le cadre de l'opération "Riaya 2024-2025" ont fait part de leur gratitude à SM le Roi pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse de les entourer depuis le début de la vague de froid, saluant hautement cette initiative humaine qui a pour but d'offrir un accès plus facile à des soins adaptés tout en répondant efficacement aux besoins des patients souffrant de maladies chroniques.

Il est à rappeler que l'opération Riaya mobilisera dans la région Béni Mellal-Khénifra un total 250 membres du personnel médical et infirmier.

Afin de garantir le succès de cette opération, la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Béni Mellal-Khénifra exhorte l'ensemble des acteurs concernés, partenaires institutionnels, société civile, associations et médias, à collaborer activement avec les services de santé pour atteindre les objectifs fixés.