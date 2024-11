Afrique: Salon Sirex 2024 - Le groupe industriel Eranove annonce sa participation

Le Groupe industriel Eranove, spécialisé dans la gestion des services publics et la production d'eau et d'électricité, annonce sa participation en tant que sponsor officiel au Salon international des ressources extractives et énergétiques (Sirexe) 2024 , prévu à Abidjan du 27 novembre au 2 décembre.

Sous le thème «Développement durable des industries extractives et énergétiques : quelles politiques et stratégies ? », le salon verra la présence notable des dirigeants d'Eranove et de ses filiales telles que Cie, Ciprel, Atinkou, Eranove Academy et Smart Energy.

Selon un communiqué de presse ces entités, au coeur de l'innovation et de la stratégie énergétique en Côte d'Ivoire, partageront leurs expertises sur les défis actuels et futurs du secteur, illustrant ainsi l'engagement d'Eranove envers un développement énergétique durable et inclusif en Afrique.

Au coeur du Sirexe 2024, Eranove se positionne comme un acteur de référence dans le secteur de l'énergie en Afrique à travers ses solutions innovantes et durables. Le Groupe et ses filiales se mettent en avant des projets novateurs qui visent à améliorer l'efficacité énergétique, contribuant ainsi aux performances du secteur de l'énergie électrique sur toute la chaîne de valeur, sur les segments de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité.

Le groupe est présent à ce salon international pour partager et proposer le savoir-faire, l'expérience et l'expertise développées par ces filiales, oeuvrant à étendre l'accessibilité de l'électricité en Côte d'Ivoire et sur tout le continent. Eranove souligne ainsi son rôle moteur dans le développement socio-économique de l'Afrique.

Ces efforts sont ancrés dans une stratégie de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (Esg), reflet de l'engagement d'Eranove envers un développement durable panafricain.

Le Sirexe 2024 représente une opportunité de promouvoir des solutions énergétiques adaptées à chaque pays, notamment en contribuant à la transition vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables, prenant en compte la dimension environnementale et climatique, tout en facilitant, bien évidemment, l'accès à l'énergie électrique au plus grand nombre ».

Au coeur du Hall n°1 du Parc des Expositions, le Village Eranove promet une expérience immersive où les visiteurs pourront interagir directement avec les experts du groupe. Les filiales Cie, Ciprel, Atinkou, Smart Energy, et Eranove Academy y animeront des panneaux thématiques, des démonstrations interactives et des ateliers.