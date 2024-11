Afrique: MEDays - Le Commonwealth de la Dominique salue l'Initiative Royale pour l'Atlantique

Tanger — Le Premier ministre du Commonwealth de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a exprimé, vendredi à Tanger, le plein soutien de son pays à l'Initiative de SM le Roi Mohammed VI pour l'Atlantique, saluant le leadership du Souverain pour la promotion de la coopération Sud-Sud.

L'initiative Royale est "très cruciale pour permettre à nos pays d'atteindre les objectifs escomptés et de relever des défis communs", a souligné M. Skerrit dans une déclaration à la presse, à l'occasion de sa participation à la 16è édition du Forum international MEDays.

Le premier ministre du Commonwealth de la Dominique a relevé que le Maroc, grâce à sa stabilité politique et au leadership de SM le Roi, est un acteur majeur en matière de promotion de la coopération Sud-Sud, de la paix et de la prospérité.

Après avoir rappelé le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume, M. Skerrit a mis en avant le soutien international croissant au plan marocain d'autonomie au Sahara.

Il a, par ailleurs, estimé que le multilatéralisme reste la voie incontournable pour relever les défis planétaires actuels, à savoir les pandémies, le changement climatique et l'insécurité globale, appelant à fédérer les efforts, les ressources et les capacités d'innovation pour relever ces défis communs.

La 16è édition du Forum international MEDays se poursuit à Tanger jusqu'au 30 novembre, sous le thème "Souverainetés et Résiliences : vers un nouvel équilibre mondial".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes, devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.