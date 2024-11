Maroc: Lever de rideau sur la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech

Marrakech — Le rideau s'est levé, vendredi soir au Palais des Congrès de la cité ocre, sur la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et d'éminentes personnalités du monde du cinéma, de l'art, de la culture et des médias.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette nouvelle édition s'est ouverte en grande pompe avec le traditionnel défilé des prestigieux invités du festival et des figures emblématiques du cinéma marocain et international, qui ont foulé le tapis rouge sous les acclamations du public et les objectifs de photographes représentant différents supports médiatiques marocains et étrangers.