Afrique: MEDays 2024 - Le Maroc, un modèle de paix, de tolérance et de coexistence (Premier ministre de Grenade)

Tanger — Le Royaume du Maroc constitue un modèle en matière de paix, de tolérance et de coexistence à l'échelle mondiale, a affirmé, vendredi à Tanger, le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell.

Le Maroc, de par son leadership, joue également un rôle pivot dans la promotion de la coopération Sud-Sud, a souligné M. Mitchell dans une déclaration à la presse à l'occasion de sa participation à la 16è édition du Forum international MEDays, mettant l'accent sur l'importance des initiatives à caractère économique et politique lancées par le Royaume.

Il a saisi cette occasion pour souligner l'importance du Forum MEdays qui, selon lui, favorise les échanges et la consolidation des relations entre le Maroc et les pays des Caraïbes, ajoutant que ce forum traduit le leadership du Maroc à l'échelle continentale.

La 16e édition du Forum international MEDays se poursuit à Tanger jusqu'au 30 novembre, sous le thème "Souverainetés et Résiliences : vers un nouvel équilibre mondial".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes, devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.