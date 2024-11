Maroc: MEDays 2024 - Le Premier ministre de Sainte-Lucie se félicite du soutien du pays à la souveraineté alimentaire des pays des Caraïbes

Tanger — Le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip Joseph Pierre, s'est félicité, jeudi à Tanger, du soutien apporté par le Maroc à la sécurité alimentaire dans les Caraïbes, à la faveur des fertilisants fournis par le Royaume aux pays de cette région.

Le Royaume du Maroc, qui entretient d'excellentes relations avec les pays des Caraïbes, contribue par le biais des fertilisants fournis à la région à la préservation de la sécurité alimentaire, a indiqué M. Joseph Pierre dans une déclaration à la presse, à l'occasion de sa participation à la 16è édition du Forum international MEDays.

Le Premier ministre de Sainte-Lucie a aussi mis l'accent sur l'importance de la coopération Sud-Sud pour consolider les liens entre les peuples d'Afrique et des Caraïbes, eu égard à l'histoire commune aux deux peuples de la région, estimant que le Maroc, fort de ses relations excellentes avec la région, constitue le fer de lance de cette coopération.

Il a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour les efforts du Souverain en faveur de la région des Caraïbes, rappelant que l'Afrique et les Caraïbes font face à des défis communs liés aux conséquences du changement climatique, telles que les inondations et le stress hydrique.

M. Joseph Pierre a également évoqué la coopération entre le Maroc et Sainte-Lucie dans le domaine de l'enseignement, relevant que le Maroc contribue à la promotion de ce secteur grâce aux bourses offertes aux étudiants de ce pays des Caraïbes.

La 16è édition du Forum international MEDays se poursuit à Tanger jusqu'au 30 novembre, sous le thème "Souverainetés et Résiliences : vers un nouvel équilibre mondial".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau, dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes, devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.