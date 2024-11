Afrique: MEdays - Appel à privilégier la coopération dans un monde multipolaire afin de prévenir les conflits

Tanger — Des anciens ministres européens ont mis l'accent, vendredi à Tanger, dans le cadre de la 16ème édition du MEdays, sur la nécessité de privilégier la coopération dans un monde multipolaire afin de prévenir les tensions et les conflits.

Ils ont souligné que l'ordre mondial a été bouleversé avec l'avènement de nouveaux acteurs sur la scène internationale, d'où la nécessité de parvenir à des compromis pour éviter les tensions d'ordre géopolitique, économique ou commercial.

Ainsi, pour l'ancien vice-Premier ministre tchèque, Cyril Svoboda, le monde vit au rythme de l'ère multipolaire, notamment avec l'émergence de nouvelles puissances économiques et l'influence de plus en plus grande des firmes multinationales, ce qui exige des anciennes puissances de changer leur perception de l'ordre mondial.

Selon lui, la guerre commerciale et le jeu d'influence ont favorisé une conjoncture politique instable et préoccupante avec notamment des tensions qui se transforment en conflits armés dans plusieurs régions du Monde.

Evoquant l'Europe, M. Svoboda a estimé que le vieux continent ne cesse de perdre son influence à travers le monde, et devrait, de ce fait, revoir sa politique pour s'adapter au nouveau contexte mondial.

De son côté, l'ancienne première ministre slovaque, Iveta Radičová, s'est arrêtée sur la recrudescence des tensions et des conflits armés dans le monde et l'émergence des discours populistes, ainsi que de la progression du nationalisme, notant que ces tendances favorisent le protectionnisme et constituent un danger pour les échanges commerciaux.

Pour sa part, l'ancien premier ministre maltais, Joseph Muscat, a estimé que l'Europe doit revoir son approche avec les nouvelles puissances économiques, estimant que la guerre commerciale ne peut qu'accentuer l'inflation.

Selon lui, l'UE est appelée à être plus vigilante aux mutations mondiales afin de lutter contre les tendances inflationnistes qui impactent la population européenne.

La 16è édition du Forum international MEDays se poursuit à Tanger jusqu'au 30 novembre, sous le thème "Souverainetés et Résiliences : vers un nouvel équilibre mondial".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau, dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes, devant un public de plus de 6.000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.