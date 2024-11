Maroc: La coopération académique étroite entre le pays et l'Espagne reflète la solidité relations bilatérales (ambassadeur)

Tétouan — L'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila, a souligné, jeudi à Tétouan, que la coopération académique étroite entre les universités marocaines et espagnoles reflète la solidité des relations entre les deux pays.

Intervenant lors du cours inaugural de l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), placé sous le thème "Maroc, Espagne et Amérique latine: gestion culturelle, communication et diplomatie", le diplomate espagnol a mis en avant les divers aspects des relations distinguées et fructueuses unissant les deux pays amis, relevant que les deux Royaumes partagent une conviction profonde d'avancer ensemble pour approfondir davantage leurs relations à tous les niveaux".

Dans ce sillage, M. Ojeda Vila a évoqué les liens historiques et culturels profonds entre le Maroc et l'Espagne, ainsi que leur coopération stratégique dans les domaines de l'économie, l'éducation, la sécurité et le sport, affirmant "la conviction des deux Royaumes quant à la nécessité de renforcer les opportunités de coopération durable, de relever les défis communs et de valoriser les atouts économiques, politiques, culturels et sociaux".

Le diplomate a, par ailleurs, noté l'importance de mettre en avant l'histoire commune entre les deux pays et les liens ancestraux que le Maroc et l'Espagne ont su investir au service des deux peuples et des deux pays.

L'Espagne, a-t-il rappelé, est le premier partenaire commercial du Maroc en termes d'échanges commerciaux et qu'elle ambitionne de devenir le principal investisseur étranger dans le Royaume, notamment dans des secteurs prometteurs, tels que les énergies renouvelables et le transport ferroviaire.

En outre, le diplomate espagnol a mis l'accent sur les liens humains partagés, avec environ un million de Marocains établis en Espagne et une grande communauté espagnole au Maroc, soulignant l'esprit de solidarité des pays lors des récentes inondations à Valence.

Il a noté que la recherche scientifique, ainsi que les échanges culturels et académiques entre les universités marocaines et espagnoles peuvent contribuer à renforcer davantage les relations entre les deux pays.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'UAE, Bouchta El Moumni, a fait savoir que la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique incarne les excellentes relations de partenariat entre les deux pays, précisant que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Université pour élargir les horizons de coopération avec ses homologues espagnoles, à travers des programmes conjoints d'échange d'étudiants, de recherche scientifique et de partage d'expériences académiques, en vue d'améliorer le niveau de l'enseignement et de renforcer la compréhension culturelle entre les deux peuples.

Le responsable universitaire a passé en revue un certain nombre de programmes permettant aux enseignants-chercheurs de poursuivre leurs études en Espagne, contribuant ainsi à enrichir leurs expériences académiques, ajoutant que ces programmes constituent un mécanisme important pour l'échange de connaissances entre le Maroc et l'Espagne, renforçant la qualité de la recherche scientifique et contribuant à la promotion de l'enseignement supérieur dans les deux pays.

Pour sa part, Zakaria Charia, coordinateur du département des études espagnoles à la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH), a indiqué que ce genre de conférences et rencontres académiques permet de sensibiliser les étudiants aux enjeux des relations diplomatiques internationales et régionales, soulignant que la rencontre a permis de mettre en lumière les mécanismes des relations maroco-espagnoles.