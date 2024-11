Algérie: Ouverture des travaux de la 48e Eucoco à Lisbonne

LISBONNE — La 48e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco) s'est ouverte, vendredi après-midi à Lisbonne (Portugal), en présence de mouvements de solidarité européens, et de délégations de différents pays, ainsi que près de 300 personnalités politiques et médiatiques et du monde de l'art et de la culture.

Dans son allocution d'ouverture, le représentant du Front Polisario au Portugal, Mih Omar a salué l'engagement et les efforts du mouvement de solidarité portugais pour l'organisation de cette 48e Eucoco, soulignant l'importance de la tenue de cette conférence au Portugal, d'autant plus qu'elle coïncide avec le 50e anniversaire de la Révolution des OEillets, symbole de liberté et de justice dans l'histoire du Portugal.

Le diplomate sahraoui a loué la bonne initiative des amis du peuple sahraoui, en choisissant le Portugal comme lieu pour abriter cet événement, ajoutant que c'est la première fois qu'une activité de cette envergure se déroule dans ce pays, ce qui, selon lui, renforce les liens de solidarité internationale avec la cause sahraouie et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Cette édition de la conférence prévoit plusieurs ateliers visant à promouvoir la place de l'Etat sahraoui, à défendre les droits et les ressources du peuple sahraoui, et à poursuivre l'occupant marocain pour ses crimes contre le peuple sahraoui dans les villes occupées du Sahara occidental.