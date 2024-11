Algérie: Jeux Africains militaires - La sélection nationale de tir remporte un total de 32 médailles

ABUJA — La sélection nationale militaire de tir, différentes catégories et spécialités a remporté un total de 32 médaille (11 or, 10 argent et 11 bronze), jeudi en fin d'après-midi, à Abuja au Nigéria, lors des 2es Jeux Africains Militaires qui se poursuivent jusqu'au 30 novembre, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le stade "Mashood Abiola National" a également vibré par le sacre de la lanceuse Zahra Tatar, qui a remporté la médaille d'or du lancer de marteau, devant des athlètes du Nigéria et d'Afrique du Sud, entres autres.

De son côté, la sélection nationale militaire de judo s'est adjugée cinq médailles d'or chez les messieurs et dames, grâce, respectivement, aux athlètes Lili Mehdi (100kg) et Benchaalal Dihiya (78kg), et aussi de la sélection nationale dans l'épreuve par équipes, alors que Lokmane Daghoul et Abdelkader Fetouh ont remporté une bronze, chacun.

Pour sa part, la sélection nationale militaire de volleyball a gagné, haut la main, la médaille d'or, à l'issue de sa victoire devant son homologue du Sierra-Leone sur le score de 3-0, réalisant une très belle prestation.

En athlétisme, l'athlète du 3000m mètres steeple, Hichem Mechicha, s'est classé en 3e position du concours, remportant la médaille de bronze, de même que son compatriote Dhiae Chérif Boudoumi au triple saut.

Les 2es jeux Militaires unissent les athlètes d'élite d'Afrique de quelques 25 pays, pour mettre en valeur leurs compétences, leur endurance et leur esprit d'équipe, dans 19 disciplines sportives.