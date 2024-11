Algérie: Foot Trophées The Best 2024 - Benzia en lice pour le Prix Puskás du plus beau but de l'année

ZURICH — Le but du milieu offensif international algérien Yassine Benzia, en mars dernier en amical face à l'Afrique du Sud (3-3), a été choisi par la Fédération internationale de football (FIFA), pour faire partie des onze buts nominés au prix Puskás, récompensant le plus beau but de l'année, dans le cadre des trophées The Best.

Le sociétaire de Qarabag FK (Div.1/ Azerbaïdjan) a inscrit ce but à la 70e pour égaliser à 3-3 face à l'Afrique du Sud, le 26 mars au stade Nelson-Mandela, dans le cadre du tournoi FIFA-Series 2024.

Servi par Bakrar dos au but, l'ancien lyonnais fait monter le ballon avec son pied droit et exécute un superbe retourné avec son pied gauche pour marquer.

Benzia est en lice pour ce prix, au même titre que dix autres joueurs : l'Argentin Gustavo Bou, le Qatari Hassan Al-Haydos, l'Italien Federico Dimarco, l'Australien Terry Antonis, le Hondurien Michaell Chirinos, l'Argentin Alejandro Garnacho, le Ghanéen Mohammed Kudus, l'Ougandais Denis Omedi, le Nigérian Paul Onuachu, et l'Anglais Jaden Philogene.

La procédure de vote pour les diverses catégories est désormais ouverte sur le site officiel de la FIFA, et les amateurs de football apporteront une contribution inédite, souligne l'instance internationale.

Le Prix Marta (plus beau but inscrit par une joueuses) et le Prix Puskás, les votes sont répartis équitablement entre, d'une part, les amateurs de football, et d'autre part, un panel de FIFA Legends.

Le Prix de la FIFA sera remis au joueur ayant inscrit le plus beau but au cours de la période couverte, quels que soient le championnat dans lequel il évolue ou sa nationalité.

Les votes seront ouverts jusqu'au mardi 10 décembre 2024 à 23h59 sur le site officiel de la FIFA, conclut le communiqué.