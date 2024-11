Algérie: Le pays, invitée d'honneur pour l'Afrique du 28e Salon international de l'Artisanat en Italie

ALGER — L'Algérie sera l'invitée d'honneur pour le continent africain, de la 28e édition du Salon international de l'Artisanat (Artigiano in fiera 2024), prévue du 30 novembre au 8 décembre à Milan (Italie), avec la participation de plus de 100 pays, indique, vendredi, un communiqué du ministère du Tourisme et des Métiers de l'artisanat.

La ministre du Tourisme et des Métiers de l'artisanat, Mme Houria Meddahi, "entamera une visite de travail officielle dans la ville de Milan (Italie), durant la période allant du 30 novembre au 2 décembre, où elle supervisera la participation de l'Algérie en tant qu'invitée d'honneur pour le continent africain, de la 28e édition du Salon international de l'Artisanat, prévu du 30 novembre au 8 décembre, avec la participation de plus de 100 pays", lit-on dans le communiqué.

Cet évènement international important contribuera à renforcer "la coopération algéro-italienne" dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, qui connait "un rythme soutenu, en phase avec la forte volonté des deux pays de développer une coopération fructueuse et bénéfique à tous les niveaux", précise le communiqué, ajoutant que cette manifestation "reflètera également le rapprochement culturel enraciné entre les deux peuples, fondé sur le principe d'entente et de respect mutuel".

"La participation de l'Algérie à cet évènement international témoignera des relations historiques et fraternelles étroites entre l'Algérie et l'Italie, qui se renforcent davantage à chaque occasion, grâce à la volonté des dirigeants des deux pays", note le communiqué.

Pour l'Algérie, ce Salon international constitue "un pont de communication entre les différents peuples, et permettra de faire connaitre son patrimoine culturel, à travers le savoir-faire et les créations des artisans et artistes algériens participants (plus de 80 artisanes et artisans)".

La participation des artisans algériens sera aussi "une grande opportunité pour les visiteurs du pavillon algérien, de découvrir de près la beauté et la splendeur des produits, oeuvres artistiques, et créations des artisans algériens, véhiculant l'authenticité et l'identité du patrimoine culturel, artistique et civilisationnel de l'Algérie, pays continent", conclut le communiqué.