Tunisie: Le premier hôpital virtuel ouvrira ses portes en 2025

En marge de l'ouverture de la 28e édition du Congrès National de Réanimation, organisée à Hammamet par l'Association Tunisienne de Réanimation, le ministre de la Santé, Mostafa Farjani, a annoncé un projet phare : l'ouverture du premier hôpital virtuel en Tunisie dès 2025.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de modernisation du système de santé et de l'intégration des technologies numériques pour améliorer la prise en charge des patients, notamment dans les régions.

Le ministre a souligné que ce projet est rendu possible grâce à l'avancement significatif de la couverture informatique du secteur de la santé, atteignant déjà 95 %.

L'hôpital virtuel sera une plateforme numérique interconnectée, permettant de lier les systèmes de santé régionaux et nationaux. Ce réseau intègrera également les services du ministère des Affaires sociales pour créer un écosystème de santé plus intégré, efficient et accessible.

Par ailleurs, Farjani a insisté sur le rôle crucial de la télémédecine, déjà en usage dans plusieurs hôpitaux tunisiens. Cette technologie permet aux médecins des grandes villes de superviser à distance des cas critiques et d'accompagner leurs confrères dans les hôpitaux régionaux, notamment pour diagnostiquer et traiter des patients en situation d'urgence.

Cette approche contribue aussi à réduire les inégalités d'accès aux soins et à renforcer les capacités des établissements hospitaliers en zones rurales.

Il convient de rappeler que cet événement réunit plus de 500 participants, incluant des experts en provenance de France, d'Algérie, de Libye, du Maroc, de Mauritanie et d'Égypte. Il offre une occasion unique pour discuter des enjeux essentiels de la réanimation, échanger sur les dernières avancées scientifiques et organiser des ateliers sur des sujets clés tels que la ventilation artificielle, l'insuffisance respiratoire aiguë et les infections graves.