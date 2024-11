Tunisie: EST - Meriah et Tougai absents - Quelles alternatives ?

En l'absence de Meriah et Tougaï, un chantier s'ouvre pour le nouvel entraîneur "sang et or", Laurentiu Reghecampf : qui pour épauler Hamza Jelassi dans l'axe central ? Quelques solutions s'offrent au technicien roumain.

A peine arrivé, le nouveau coach "sang et or" se trouve confronté à de gros dossiers à régler en même temps. Outre qu'il se trouve confronté à un calendrier de compétition assez corsé (7 matchs à disputer en un mois entre championnat et Ligue des champions), un nouveau chantier s'ouvre pour Laurentiu Reghecampf : qui pour épauler Hamza Jelassi dans l'axe central ? C'est que les deux défenseurs centraux titulaires sont absents.

Le premier, Yassine Meriah, touché aux ligaments croisés et qui subira une intervention chirurgicale aujourd'hui, a pour quatre mois d'absence au moins. Une absence qui peut aller jusqu'à six mois si la rééducation le nécessite. Le second, Mohamed Amine Tougaï, a réglé ses problèmes d'ordre disciplinaire avec l'administration du club. Toutefois, il s'entraîne en solitaire et ne reprendra les entraînements collectifs que la semaine prochaine.

Aholou et Smiri, axiaux de métier

Pour remplacer Meriah et Tougaï, l'entraîneur "sang et or" dispose de trois défenseurs axiaux de métier. Milieu défensif, Roger Aholou avait occupé le poste d'axial du temps où il évoluait à l'USM. Et si le coach "sang et or" veut utiliser Aholou comme axial, il peut le remplacer par Larry Azouni au milieu. Azouni a été, d'ailleurs, peu utilisé depuis le début de la saison. Une situation à laquelle il faut remédier pour deux raisons essentielles. Azouni a été recruté lors du mercato estival car c'est un joueur d'expérience. Puis, on ne recrute pas un joueur pour le laisser sur le banc des remplaçants. Pire, on ne l'a même pas convoqué pour nombre de matchs.

Le deuxième axial de métier est le jeune Koussay Smiri. Le troisième à pouvoir épauler Hamza Jelassi est Raed Bouchniba qui a déjà été aligné dans l'axe central, d'autant que, dans ce cas de figure, Mohamed Ben Ali peut être titularisé sur le couloir droit de la défense. Un rang qu'il a occupé la saison dernière.

Bref, les solutions de rechange existent pour Laurentiu Reghecampf. Toutefois, il faudra penser à recruter un défenseur central expérimenté lors du mercato hivernal. La saison est encore longue et comme l'Espérance est engagée sur plus d'un front, un troisième axial de métier est une nécessité vu que la phase de groupes de la Champions League a déjà commencé. Aussi, il est grand temps de faire le tri dans l'actuel effectif. Trop de joueurs sont sous contrat et ne sont pas utilisés.