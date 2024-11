Tunisie: Impact négatif de certains produits importés sur la santé des Tunisiens - Consignes présidentielles pour délimiter les responsabilités

Le suivi des affaires touchant à la gestion de la chose publique bénéficie d'un intérêt quotidien de la part des différents mécanismes de l'Etat jusqu'à la plus haute échelle. Ce qui vient d'être confirmé lors de l'entretien accordé par le Président de la République au ministre du Commerce et du Développement des exportations.

La Presse -- En effet, tout en rappelant que parmi les prérogatives dudit ministère on insiste sur son rôle de maîtriser les prix et contrer par ricochet les plans des grands spéculateurs, le Chef de l'Etat a mis l'accent sur la responsabilité de ce département dans le contrôle total et rigoureux des circuits d'importation afin d'empêcher les lobbies qui ne recherchent que le gain facile et le profit au détriment de la santé du citoyen.

Autrement dit, les produits importés sont appelés à être soumis aux mesures strictes de contrôle au même titre que ceux exportés afin que la transparence des vérifications d'usage répondent aux mêmes critères car il y va de la santé de Tunisiennes et des Tunisiens, sachant qu'il faut couper la route à ceux usant de manoeuvres en vue de changer la nature des composants des produits en question sans oublier les tentatives de trafiquer les dates de validité ou l'emballage dans le but d'en cacher la marque et l'origine.

L'objectif principal du rappel de ces mesures, comme mentionné par les communiqués de la Présidence de la République, consiste, non seulement, à démanteler les réseaux de distribution illégaux mais, également, à contrôler les circuits d'importation pour empêcher tout risque d'infiltration de produits dangereux ou non conformes aux règles sanitaires.

Afin d'illustrer le propos, signalons que, dernièrement, une dizaine d'atteintes d'insuffisance rénale aiguë et d'intoxication rénale ont été relevées suite à l'utilisation de produits de lissage brésilien au glyoxal, comme l'ont confirmé l'Association tunisienne de néphrologie et de dialyse ainsi que le Centre national de pharmacovigilance.

Or, ces produits, prisés pour leur effet esthétique capable d'améliorer la texture des cheveux, présentent des risques considérables pour la santé des consommateurs, notamment des risques accrus de cancer des voies respiratoires et de la peau.

En tous les cas, le ministère de la Santé a réagi avec grande célérité en appelant tous les professionnels de l'esthétique à suspendre immédiatement l'utilisation des produits contenant de l'acide glycolique car les éventuels bienfaits esthétiques ne peuvent, en aucun cas, justifier les risques encourus pour la santé.

Pour plus de précision, le ministère indique que des produits de lissage brésilien, notamment ceux sous la marque «Brasil Cacau», comportent des risques avérés pouvant causer des dommages hépatiques, d'insuffisance rénale aiguë et de troubles respiratoires comme cela a été confirmé chez des consommateurs réguliers de ces produits par les soins des experts de la Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation rénale (Stndt), ainsi que par l'Institut national de la santé publique.

D'autre part, et dans le même ordre d'idées et dans le même cadre de lutte contre les produits importés présentant un danger pour la santé des citoyens, une cargaison de 2.758 tonnes de pommes de terre avariées importées de Turquie pour le compte d'une entreprise privée tunisienne a été appréhendées. Les autorités compétentes ont découvert que cette cargaison était contaminée par deux types de bactéries, présentant de graves menaces pour la santé publique. Face à cette situation, le ministère public a ordonné la mise en détention provisoire de l'importateur de cette cargaison, débarquée au port commercial de Sousse.

Une enquête a été ouverte plus tôt par le ministère public, qui a confié l'affaire à la brigade de police judiciaire de Sousse-Ville, l'objectif étant de déterminer les détails liés à l'importation de cette cargaison, en provenance de Turquie, ainsi que d'éventuelles irrégularités, selon le porte-parole du Tribunal de première instance de Sousse.

En tout état de cause, et pour les deux dossiers en question, à savoir l'importation des produits cosmétiques et celle de la récente cargaison de pommes de terre, la justice a pris l'affaire en main pour trancher et en délimiter les responsabilités tout en veillant à ce que de pareilles anomalies ne se répètent plus.