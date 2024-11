Tunisie: Sfax - Ouverture d'une information judiciaire contre Thameur Bdida

Le tribunal militaire de Sfax a ordonné, vendredi, l'ouverture d'une information judiciaire contre le dénommé Thameur Bdida et toute autre personne qui sera révélée par l'enquête.

Les chefs d'accusation incluent « tentative d'atteinte à l'intégrité du territoire tunisien par des écrits, offense contre le chef de l'État et atteinte à la dignité de l'Armée nationale ».

Dans un communiqué, la direction de la justice militaire précise que l'enquête a été ouverte pour des faits présumés où la personne concernée aurait « utilisé des réseaux et des systèmes d'information et de communication pour diffuser et publier de fausses informations attribuées à autrui, dans le but de porter atteinte à la sécurité publique et à la défense nationale et utilisé des systèmes d'information pour diffuser de fausses nouvelles attribuant des faits inexacts, dans l'intention de diffamer et de ternir la réputation d'un fonctionnaire public ».

Et d'ajouter que cette enquête judiciaire intervient suite à la visite de terrain effectuée par le Président de la République, chef suprême des forces armées, à l'hôpital militaire de campagne de Bir Ali Ben Khalifa, dans le gouvernorat de Sfax.

Rappelons que le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu mercredi, à Bir Ali Ben Khalifa, où il a visité l'hôpital militaire de campagne qu'il avait ordonné l'ouverture, en attendant la fin des travaux de rénovation de l'hôpital de la ville.

Il a également visité l'hôpital militaire de Sfax, où il a inspecté l'aile temporairement aménagée pour accueillir des patients de l'hôpital Hédi Chaker, dont une partie du bâtiment est devenue vétuste et risque de s'effondrer.