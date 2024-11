Tunisie: L'apport spécifique des jeunes

Les chroniqueurs, les analystes et les commentateurs qui pullulent encore sur certains plateaux TV et dans les radios ont pris l'habitude de développer un discours considérant les jeunes tunisiens comme démissionnaires de tout ce qui se passe sur la scène politique et culturelle nationale. Ils vont jusqu'à les accuser de déracinement et d'avoir basculé dans le néant, sous ses multiples formes.

Mais ils doivent réviser impérativement et radicalement leurs positions et leurs approches apocalyptiques en observant avec le minimum d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle les foules interminables de jeunes, parfois sous la pluie et durant des heures, afin d'obtenir un ticket leur permettant d'assister à la représentation d'une pièce de théâtre au cours des présentes Journées théâtrales de Carthage (JTC).

En effet, notre jeunesse se bouscule quotidiennement devant les salles de spectacles et assiste en grand nombre aux débats et échanges organisés après les représentations. Elle a, ainsi, compris le message et les significations profondes que charrient les JTC ainsi que la devise sous laquelle l'actuelle édition est placée, à savoir l'acte théâtral comme soutien à la cause palestinienne et à la consécration de la liberté de création.

Et cette dynamique culturelle qu'on observe aussi bien dans la capitale que dans plusieurs autres villes de la République accueillant certains spectacles traduit la place qu'occupe la culture dans le projet civilisationnel de la troisième République. C'est un secteur vital et une force motrice qui milite pour l'instauration d'un nouveau modèle de développement intégral et durable. Un modèle de développement qui commence à prendre forme, de jour en jour, et où toutes les activités sont interdépendantes, avec, il faut le souligner, une attention particulière et une sollicitude de tous les instants à la jeunesse, élevée au rang de partenaire à part entière dans l'effort national d'édification de l'avenir.

Un partenaire qui prend ses responsabilités, conscient de l'importance de son rôle avant-gardiste et convaincu de la nécessité d'apporter sa contribution spécifique à la consécration des valeurs et idéaux de liberté, de créativité et d'innovation.