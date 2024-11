Maroc: Le ministère de la Santé et de la Protection sociale célèbre la Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Rabat — À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a présidé, vendredi à Agadir, la cérémonie du 20e anniversaire de la création du plus grand centre de référence pour la prise en charge des patients vivant avec le VIH au Maroc, qui assure actuellement le suivi de plus de 5 000 personnes.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de la Protection sociale indique que cette année, le Maroc a choisi de commémorer cette journée mondiale sous le slogan "Pour un Maroc sans SIDA, sans infections sexuellement transmissibles, sans hépatites virales et sans tuberculose d'ici 2030".

À l'occasion de cette rencontre, à laquelle ont pris part le Wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, les gouverneurs des provinces et préfectures de la région, le président du Conseil de la région, des représentants des départements ministériels, des institutions publiques, des instances professionnelles publiques et privées ainsi que des représentants de la société civile, une charte d'engagement a été signée entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Wilaya de la Région Souss-Massa et le Conseil régional en plus d'autres partenaires institutionnels et des acteurs de la société civile.

En vertu de cet accord, les parties s'engagent à un partage d'expertises et de bonnes pratiques afin d'éradiquer le VIH, les infections sexuellement transmissibles, les hépatites virales et la tuberculose d'ici 2030 dans la région de Souss-Massa, indique le communiqué.

Cette charte vise également à réduire d'au moins 90 % les nouvelles infections liées aux VIH et maladies sexuellement transmissibles, à diminuer d'au moins 65 % la mortalité liés aux hépatites virales, ainsi qu'à réduire le taux de mortalité dû à la tuberculose de 65 % et son taux d'incidence de 35 %.

Cette rencontre, poursuit le ministère, s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale intégrée de lutte contre le SIDA les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2024-2030.

Cette stratégie vise l'élimination de l'épidémie de VIH au Maroc, en tant que problème de santé publique à l'horizon 2030, conformément aux objectifs du développement durable, et selon une approche participative visant à éliminer tous les déterminants de ces maladies, qu'ils soient sanitaires, sociaux ou économiques, en collaboration avec les organisations de la société civile et les institutions gouvernementales, ainsi qu'avec les partenaires locaux et internationaux.

Selon les données du Programme national de lutte contre le VIH, plus de 23 000 cas ont été recensés à ce jour. Parmi eux, 78 % des personnes concernées sont informées de leur statut sérologique, 94 % reçoivent un traitement adapté et 94 % ont une charge virale indétectable.

L'accès aux services de dépistage et de prise en charge du VIH est gratuit au sein des structures du ministère de la Santé et de la Protection sociale et ce, dans le respect de l'équité et des droits humains des personnes vivant avec le VIH, conclut la même source.