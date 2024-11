Maroc: Séoul - M. Zidane invite les opérateurs coréens à saisir les opportunités d'investissement au pays

Séoul — Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a appelé, à Séoul, les entreprises coréennes à tirer parti des nombreuses opportunités d'investissement offertes par le Maroc, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l'aéronautique, l'automobile et l'électronique.

Intervenant lors de la conférence "Morocco Now", organisée jeudi dans le cadre d'un roadshow qu'il conduit au Japon et en Corée, M. Zidane a mis en avant les atouts qui positionnent le Royaume comme une destination privilégiée d'investissement, soulignant la disposition du "Maroc à accueillir et accompagner les acteurs coréens dans la réalisation de leurs projets".

Le ministre a affirmé que le Maroc, grâce à la Vision Éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est imposé comme une puissance économique et l'une des plateformes industrielles les plus compétitives de sa région, mettant en lumière les différents atouts dont dispose le Royaume, notamment des infrastructures de classe mondiale, une main-d'oeuvre jeune et hautement qualifiée, et un potentiel exceptionnel en matière d'énergie verte.

Le ministre a, en outre, souligné que les relations économiques entre le Maroc et la Corée ont été marquées par une dynamique positive ces dernières années.

À cet égard, il a noté que la Corée est le cinquième partenaire commercial asiatique du Royaume. "Toutefois, le potentiel reste considérable," a-t-il dit, appelant à redoubler d'efforts pour intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays.

En matière d'investissement, il a estimé que les opportunités sont encore plus prometteuses, relevant qu'une dizaine d'entreprises coréennes ont déjà investi au Maroc au cours des cinq dernières années, notamment dans les secteurs de l'automobile, du transport et de la logistique.

Pour sa part, Ali Seddiki, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a exposé les atouts stratégiques qui positionnent le Maroc en tant que hub d'investissement et d'exportation de premier plan.

Organisée par l'AMDIE sous le thème "Maroc: Plateforme durable pour l'Investissement et le Commerce", cette conférence a connu la participation de l'ambassadeur du Maroc à Séoul, Chafik Rachadi, du directeur général du groupe CDG, Khalid Safir, de la vice-présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Ghita Lahlou, ainsi que du directeur "Développement des Affaires et Coopération Africaine" à Casablanca Finance City, Aziz El Khyari.

Cet événement a également été marqué par la présence du ministre coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Inkyo Cheong, du directeur des affaires internationales de Yura Corporation, Joshua Miunjun Kim, et du vice-président de Hands Corporation, Suk Choo Rhee.

Dans le cadre de cette deuxième étape du roadshow, M. Zidane a, par ailleurs, tenu des réunions avec M. Cheong et Park Sang-Woo, ministre coréen des Terres, des Infrastructures et des Transports, axées sur le renforcement des relations bilatérales et l'exploration de nouvelles opportunités de collaboration.

À cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance de partager les meilleures pratiques et de mettre en place de nouveaux mécanismes pour stimuler les investissements.

M. Zidane a également rencontré des membres de la communauté marocaine établie en République de Corée, l'occasion de mettre en avant le rôle crucial que joue la diaspora dans la promotion des investissements au Royaume.

La délégation marocaine a, en outre, mené une série de réunions avec des fédérations sectorielles coréennes, dont l'Association coréenne du commerce international (Kita), la Banque d'import-export de Corée (Kexim Bank) et Korea Aerospace Industries, dans le but de renforcer les liens économiques et institutionnels entre les deux pays.

Des rencontres ciblées ont également été organisées, jeudi et vendredi, avec des entreprises coréennes opérant dans des secteurs stratégiques, notamment l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, ainsi que les industries ferroviaire et navale.

Il s'agit de LG Energy Solutions, Hyundai Motors, HD Hyundai Heavy Industries, Posco, Samsung C&T, Seoil, Hands et Lx international.

Ces échanges visent à identifier des partenariats potentiels, à renforcer la coopération économique et à attirer des investissements clés vers le Maroc.