Tunisie: Promouvoir les opportunités d'emploi à l'étranger à travers la coopération internationale

Une séance de travail qui a réuni, le jeudi, le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Riad Shawd, et une délégation du Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires (CIDPM) a abouti à la conclusion d'un accord sur la mise en oeuvre d'un programme conjoint de coopération selon un communiqué officiel du ministère.

Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des relations avec les organisations internationales dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, s'est articulée autour des possibilités et des opportunités de coopération relatives à l'emploi à l'étranger et à la formation professionnelle.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que le système international d'emploi est considéré comme un axe majeur des politiques nationales d'emploi, qui sont activées à travers des programmes de coopération internationale dans le but d'offrir des opportunités de recrutement équitables et une protection à tous ceux qui recherchent des opportunités d'emploi à l'étranger, d'autant plus que l'immigration et la notion de mobilité représentent une source de croissance économique, sociale et culturelle pour les différents acteurs.

De son côté, la délégation du Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires, composée du responsable chargé du dossier migration, dialogue et développement du Centre, Sadaf Darnaq, du directeur régional pour la région méditerranéenne, Julian Simon, et du chef du bureau du centre, Lamin Abbad, a exprimé sa volonté de coopérer avec le ministère dans les domaines de l'emploi à l'étranger, de la migration circulaire et de la mobilité du travail.

La réunion s'est également déroulée en présence du directeur général de la Coopération internationale et des Relations extérieures du ministère, Mounir Al-Dakhli, du directeur général de l'Emploi à l'étranger et du travail étranger, Ahmed Al-Massoudi, et d'un certain nombre de cadres.