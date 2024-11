Tunisie: Affiche des JCC - Un voyage visuel entre héritage et modernité

À quelques semaines de son ouverture, la 35e édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), prévue du 14 au 21 Décembre 2024, dévoile son affiche officielle, un visuel saisissant qui suscite déjà admiration et curiosité.

Signée par l'artiste tunisien El Seed, cette oeuvre incarne parfaitement l'esprit du festival, fusionnant art traditionnel et contemporain. Le fond bleu profond, parsemé de lettres calligraphiées s'entrelacent avec fluidité, évoque une poésie visuelle alliant modernité et héritage, créant ainsi une oeuvre d'art captivante.

El Seed, référence de la calligraphie arabe moderne, mêle l'écriture à l'essence même du cinéma, donnant naissance à une création qui, selon les organisateurs, éveille l'âme avant le regard. Les lignes fluides et les couleurs vibrantes symbolisent l'identité arabo-africaine des JCC tout en ouvrant une fenêtre sur le monde. Une parfaite illustration du rôle du festival: un carrefour entre cultures, passé et futur, local et international.

Cette affiche marque une rupture avec les éditions précédentes. Si le logo emblématique des JCC reste présent, l'approche visuelle se fait résolument plus abstraite et contemporaine. Ce changement, à la fois audacieux et rafraîchissant, pourrait bien annoncer un renouveau pour le festival, aussi bien sur le plan esthétique que dans le choix des films et des thématiques.